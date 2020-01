PEC confirma rescisão de Anderson; Novo técnico virá do futebol carioca

A novela começou no dia 27 de dezembro, data em que o treinador Anderson Fiorentino foi anunciado no Piauí Esporte Clube. Quase 20 dias depois o treinador nunca chegou a capital Teresina para assumir a equipe e hoje (15) o empresário Eduardo Lino, principal responsável pela formação do elenco do PEC 2020 afirmou que o clube rescindiu contrato com Anderson. O novo técnico que estava disputando a terceira divisão do Carioca e deve ser anunciado até sexta-feira (17).



Eduardo citou as dificuldades de chegar a um acordo com o treinador Fiorentino por conta de alguns pedidos e afirmou que o tempo de indecisão se viria ou não para o estado será pago pelo advogado do clube Doutor Pedro. “Nós agrademos ao Anderson pela disponibilidade e vontade de nos ajudar nesse trabalho, mas infelizmente não deu. Temos outro nome que inclusive havia sido indicado por mim, que disputou a Série C do Campeonato Carioca e foi eleito revelação no ano passado que deve ser anunciado e assumir o time para a 2ª rodada”, explica o empresário Eduardo Lino.

Eduardo Lino (FOTO: TV Clube)

O empresário ainda explicou que os impasses nas conversas com a diretoria do PEC também atrapalharam um pouco e que somente agora as coisas estão se alinhando, pois está conhecendo melhor a realidade do clube. “O alojamento está em luz, água e condições de receber os atletas, por exemplo”, narra.

Temos questionamentos, não é mesmo?

Você torcedor ou amante do futebol piauiense deve estar se perguntando quem é Eduardo Lino? Foi uma dúvida pessoal da vossa amiga repórter Pâmella Maranhão também e ele explicou como chegou até o Piauí Esporte Clube.

“Um garoto que estava jogando aí (Piauí) entrou em contato conosco, pois temos um clube aqui (Rio de janeiro) o Paraíba do Sul Futebol Clube e depois de algumas conversas decidimos ajudar o time com a parte de gestão. Marco Antônio, Geison, Jacob, Jeová Junior (diretores do clubes) participaram e chegamos ao acordo de que o Piauí iria receber comissão técnica e jogadores pagos por nós”, conta Eduardo.

De acordo com o empresário os custos do Piauí dentro dessa parceria é a parte de alimentação, moradia e os gastos diários com atletas in loco, mas a folha salarial é paga por eles. Dito isto, acredito que a pergunta que surge é; Qual o interesse nisso? E Eduardo respondeu de forma sincera.

“Os clubes do Piauí são hoje o caminho mais fácil até uma Copa do Brasil e uma Série D de Brasileiro, muito diferente daqui do Rio (de janeiro). Além disso, eu consigo manter jogadores jovens e com menor rodagem jogando. Eu sei que os bambambãs (risos) daí hoje são Altos e River, vai que um garoto desse chama atenção desses times? é dinheiro para nós”, acrescentou.

Para a rodada de estreia no Campeonato Piauiense o PEC terá Kennedy Gomes como treinador. O jogo será neste sábado (18), às 16h, quando recebe o 4 de Julho, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Na segunda rodada o novo técnico deve assumir e pega de cara o confronto diante o River.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia