Parnahyba anuncia ‘pacotão’ de reforços com nomes de confiança de Wallace

O Parnahyba segue anunciando seu elenco para temporada 2020. O time que será comandado pelo treinador Wallace Lemos anunciou na última terça-feira (17) mais dez nomes entre peças conhecidas do torcedor azulino e outros nomes indicados e conhecidos do treinador Wallace, por conta do trabalho nesta temporada no Moto Club, do Maranhão. O Tubarão se prepara para enfrentar o Flamengo-PI na estreia do Campeonato Piauiense que acontece no dia 19 de janeiro.

Evandro Russo é um dos nomes conhecido de Wallace (FOTO: Divulgação)

Entre nomes que atuaram sob comando do treinador Wallace estão o meia Juninho Arcanjo e o atacante Evandro Russo, ambos fizeram parte do elenco que se sagrou vice-campeão Maranhense em 2019. O volante Amorim também foi anunciado como reforço, ele é bem conhecido dos piauienses, pois fez parte do elenco que conquistou o acesso do River em 2015 até a Série C do Brasileiro, mas jogou no 4 de Julho, Piauí e recentemente no Timon ao longo da Série B do Piauiense.

Das categorias de base os volantes Wender, Vinicius e o atacante Bruno. Os goleiros Matheus, um com passagem por Ceilândia e Brasiliense. O outro Camisa 1 também se chama Matheus e tem passagens pelo Flamengo-PI e Floresta (CE).

O meio campista Lima conhecido pelos trabalhos no Ipatinga (MG) e Icasa (CE) e o atacante Alexandre, que antes de chegar ao Tubarão esteve no Boa Esporte (MG) e Ponte Preta (SP). Agora, o Parnahyba tem 17 nomes no elenco 2020.

Amorim estava no Timon e tem passagens por River e 4 de julho (FOTO: Divulgação)

O objetivo da diretoria é retornar as competições nacionais, pois a ultima vez que o Parnahyba brigou por titulo ou vaga em outras competições além do Estadual foi em 2017, quando disputou Pré-Copa do Nordeste e foi eliminado pelo CSA (AL). O Tubarão do Litoral estreia no Piauiense diante o Flamengo, no dia 19 de janeiro.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia