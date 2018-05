Os benefícios do crossfit para crianças

Algumas crianças já praticam CrossFit em Teresina (FOTO: Jailson Soares)

O CrossFit é uma atividade que prova a cada dia que todos os seres humanos necessitam e são capazes de realizar os mesmos movimentos, o que diferencia é a intensidade e o volume a ser aplicado por cada um, então porque não estender isso as crianças? a box de CrossFit 861, através do professor Kelé Neto vem inserindo a atividade física na rotina de algumas crianças e os resultados impressionam.

“O cuidado com eles é como seria com qualquer iniciante, pois são crianças. A maioria dos movimentos é funcional, com o próprio corpo e quando tem é meio quilo, no máximo um quilo. Fora isso vai fazer atividades como saltar, pular, agachar, correr, levantar, coisas que muitas vezes por conta da tecnologia é negligenciado isso e não tem mais essa brincadeira que antes era tão comum”, frisa Kelé Neto.

As crianças saltam, pulam corda e fazem uma serie de atividades (FOTO: Jailson Soares)

O CrossFit para crianças além de trazer benefícios no preparo físico, também melhora o desenvolvimento psicológico e emocional dos garotos e garotas. A intenção não é formar super atletas e sim tornar as crianças fisicamente atividades e com o habito de praticar esporte.

Entre as pequenas alunas está Gabi, de quatro anos, que participa das aulas de CrossFit kids e também pratica o balé, e quando perguntam para ela qual das atividades é a preferida ela não pensa duas vezes. “Eu prefiro o CrossFit porque aqui a gente faz um monte de coisa”, diz a pequena, que já tem até o exercício favorito das aulas o famoso “burpee”.

O pai da pequena Gabi, Deusimar Junior, conta que a cada dia a empolgação para estar nas aulas de CrossFit é maior e é nítida a diferença até mesmo no comportamento da pequena. “Ela gosta muito do CrossFit, se empolga mesmo, ela chegou até a pedir para sair do balé, mas eu e a mãe dela decidimos que tinha que permanecer nos dois. O CrossFit é como um algo a mais e como eu e a mãe dela também praticamos a gente não vê problema em incentivar ela a permanecer”, conta.

Sendo assim, se você via no CrossFit apenas a imagem de atletas super musculosos levantando cargas pesadas e dando a vida em competições, já pode desconstruir essa imagem e dar chance ao seu filho de conhecer uma nova opção de atividade.





-------------------------------------------------------------------

A pequena Gabi é uma das mais empolgadas com as aulas (FOTO: Jailson Soares)

------------------------------------------------------------------------------------------

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia