Opção no ataque do Galo, Romário fala em ganha ‘minutagem’ de jogo

O empate entre River e Piauí na noite de domingo (26) no estádio Albertão, em Teresina deu oportunidade ao atacante Romário de estrear com a camisa do Galo Carijó. O atacante voltou a campo depois de quase oito meses sem disputar uma partida oficial. A peça é uma das apostas do River na temporada e tem no currículo passagens por clubes como Grêmio e Ceará, seu estado natural.

Romário atacante River (FOTO: Victor Costa/Ascom River)

Após a partida, o atacante falou sobre o retorno aos gramados. A falta de ritmo é um problema, mas sem poder contar com o atacante Eduardo, que segue no departamento médico com uma lesão no tornozelo e joelho e sem previsão de retorno o jogador pode crescer dentro do elenco sendo opção de ‘9’ do treinador. “Finalizei algumas jogadas, fiz algumas coisas que ele pediu, mas agora é ganhar ritmo eu estou muito tempo sem jogar, preciso jogar, fazer números, minutos e conseguir ajudar o River. Quem joga sabe o quanto é difícil ficar sete meses fora de uma partida, pois é muito diferente do treino, mas não é desculpa. Não fizemos nossa parte dentro de casa agora precisamos correr atrás e pontuar”, disse Romário.

O tom de Romário é de desconfiança. No Ceará, clube que disputa Série A do Brasileiro Romário não teve chance de entrar em campo até pelo nível de concorrência e agora no River ele tenta usar a oportunidade para mudar essa historia.

“Infelizmente no jogo a bola não tem entrado, mas vai chegar o momento em que a bola vai entrar. Eu estou a disposição do treinador e se ele decidir me colocar ou não no jogo de quarta (contra o Parnahyba) e de sábado (contra o CSA) estarei apto”, frisou o atacante.

Romário terá oportunidade de estar em campo amanhã (29) (FOTO: Victor Costa/River AC)

O treinador Márcio Goiano falou sobre a atuação do jogador e confirmou também a necessidade de mais uma peça no setor ofensivo. “É um atleta que estamos preparando para poder nos ajudar, principalmente com essa ausência do Eduardo. Agora existe a necessidade de mais uma contratação, com características diferente, um atacante de beirada, mas precisamos reforçar o setor ofensivo”, explicou.

O River tem semana cheia de jogos pela frente. Na quarta-feira (29) encara o Parnahyba fora de casa, no Pedro Alelaf. No sábado (1ª) volta a campo pela Copa do Nordeste quando recebe o CSA (AL), às 16h, no estádio Albertão.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia