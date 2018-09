Ônibus quebrado e espera: A saga dos piauienses para chegar aos Jogos Escolares

Ônibus quebrou ainda dentro de Teresina (FOTO: Reprodução)

A delegação piauiense embarcou para a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude, que acontece a partir de hoje (13) até o domingo (19), no Rio Grande do Norte, Natal. E o primeiro desafio dos 150 atletas piauienses foi chegar até o local de competições, pois um dos ônibus quebrou logo no início da viagem e os atletas, técnicos e dirigentes ficaram parados por mais de seis horas na estrada. O ônibus quebrou ainda dentro de Teresina.

"Infelizmente houve essa dificuldade. Mas resolvemos até o meio dia com troca do veículo quebrado por um novo. Antes da viagem foi feita uma inspeção nos três veículos por um responsável da empresa e nenhum problema foi detectado", afirmou O Diretor de Esporte Escolar da Fundespi, Geovani Rodrigues.

Alunos, técnicos e dirigentes ficaram na estrada (FOTO: Reprodução)

Três ônibus levam os atletas piauienses para a competição e mais de 1.000 quilômetros foram percorridos entre Teresina e Natal. O veículo que deu problema estava levando os atletas do vôlei e basquete. Essa fase regional da competição terá disputas somente das modalidades coletivas: futsal, basquete, handebol e vôlei.

Diferente da última edição as etapas se uniram e agora acontecem as disputas de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos juntas. Os atletas que se classificaram nas modalidades individuais avançaram direto para fase final do torneio que acontece no mês de novembro, no Paraná.

Não é a primeira vez que uma delegação piauiense fica no meio do caminho por conta de problemas de transporte. 20 dias atrás, a delegação que disputou o Norte-Nordeste de Atletismo Sub18 também sofreu para chegar até Recife e chegou a competição horas antes de iniciar o torneio.

Os Jogos Escolares da Juventude terão início hoje (13) e se estendem até domingo (19), em Natal. O Piauí tem 150 atletas na competição, distribuídos em quadro modalidades. O responsável pela delegação piauiense, Batista Otoni, já está em Natal, pois viajou de avião.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia