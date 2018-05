Oliveira Canindé comanda primeiro treino no Altos

Oliveira Canindé técnico do Altos (FOTO: Elias Fontenele)

O técnico Oliveira Canindé se apresentou ao Altos na tarde ontem (9) e já comandou a primeira atividade junto ao elenco, no estádio Felipão. Após a saída de Paulinho Kobayashi. O experiente treinador falou sobre o que lhe fez aceitar a proposta, estilo de jogo e a pressão por resultados. O Altos atualmente é o vice-líder do seu grupo na Série D do Brasileiro com quatro pontos. O próximo compromisso do Jacaré será neste domingo (13) contra o Moto Club, do Maranhão, às 15h45min, no estádio Felipão, em Altos.

"A expectativa é grande porque nos precisamos de resultados e é o que possibilita é você vencer é você chegar e conquistar então espero que a coisa funcione usando o que nos temos de melhor. O convite para comandar o time já tinha acontecido no começo do ano em uma outra conversa com o Ricardo (Diretor de futebol), mas na época eu estava no Treze (da Paraíba) e não pude aceitar, agora a coisa deu certo”, disse Canindé.

Canindé comanda 1ª treino no Altos (FOTO: Elias Fontenele)

Oliveira Canindé construiu sua carreira no futebol basicamente comandando os times do Nordeste e já passou por equipes do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão e também Piauí, onde comandou Parnahyba, River e o mais recente, em 2012, o Flamengo do Piauí. O técnico, Oliveira Canindé, fala sobre a chance de comandar o Altos, o clube, que hoje é o caçulinha do futebol piauiense.

“Voltar ao futebol piauiense é sempre muito bom porque eu tenho uma gratidão muito grande pelas oportunidades que eu tive e por tudo que eu vivi aqui. Pelo que eu vi temos um elenco muito bom, qualificado, com bons valores e eu espero que com os trabalhos do dia a dia eu possa ver ainda mais qualidades”, conta Oliveira Canindé.

Durante a atividade de ontem (9) o técnico focou no toque de bola curto e rápido e recomposição rápida do time. Entre as mudanças inicias é à saída de Alisson, que cumpre suspensão automática e da lugar a Everton e o atacante Américo, ao invés de Bruno Henrique. Entre as ausências no treino estão; meia Carlos Magno, com estiramento na virilha e o atacante Klenisson, que sentiu a posterior da coxa no último jogo e segue em observação.

O Altos se prepara para enfrentar o Moto Club, do Maranhão, neste domingo (13), às 15h45min, no estádio Felipão, em Altos. O Jacaré é vice-líder do Grupo A5 com quatro pontos e o time maranhense é o líder com nove pontos somados. As duas equipe mediram forças no ultimo domingo (6) e o Moto venceu a partida por 1 a 0.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia