Oeirense: Corpo de Bombeiros libera estádio Gerson Campos ao público

No começo da semana a equipe do Picos conseguiu o laudo do Corpo de Bombeiros e nesta sexta-feira (30) foi a vez do Oeirense garantir a presença do seu torcedor ao longo da disputa do Piauiense Série B. O laudo que estava pendente era do Corpo de Bombeiros, com a liberação o time poderá fazer sua estreia no estádio Gerson Campos, no dia 7 de setembro com a presença da torcida.

Treino Oeirense (FOTO: ASCOM OEIRENSE)

“Foi uma situação que tirou o sono de todos nos que estamos na diretoria do Oeirense durante as ultimas semanas, finalmente está tudo resolvido e agora podemos nos voltar apenas para o time e o jogo de estreia contra o Comercial”, disse Fabiano Alex, Diretor de Futebol do Oeirense.

Com isso, os dois estádios que serão utilizados na rodada de abertura da 2ª divisão do Estadual estão liberados para receber publico. A Federação de Futebol do Piauí (FFP) agora fica aguardando os laudos do Comercial (estádio Deusdeth de Melo), Cori-Sabbá (estádio Tibério Nunes). O Timon irá jogar no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, que está com todos os laudos em dias.

A primeira rodada da Série B acontece no dia 6 de setembro com jogo entre Picos x Timon, na cidade do Mel. No dia seguinte, 7 de setembro, acontece a partida entre Oeirense x Comercial. O Cori folga na primeira rodada.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia