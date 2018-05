O peso de casa: Altos fala em construir boa vantagem no Felipão

Altos treina visando jogo contra Nacional (AM) (FOTO: Jailson Soares)

O Altos segue na busca do tão sonhado acesso até a Terceira Divisão. O Jacaré garantiu a classificação para próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D, mas agora a competição muda completamente de figura entrando no formato de mata mata. O primeiro desafio para chegar até as oitavas de final do torneio é passar pelo Nacional, de Manaus. Serão dois jogos e para o elenco do Jacaré, duas decisões. O primeiro jogo neste domingo (3), às 15h45min, no estádio Felipão e o Alviverde quer sair de campo com uma vantagem construída. O jogo de volta será no dia 10 de junho, em Manaus.

“Acrescentando sempre um pouco mais de intensidade porque o momento exige que seja assim e a gente tem buscado isso. Eu acho que se nós aproveitarmos bem as oportunidades que surgem sem deixarmos o adversário criar ocasião a tendência é que a gente faça um grande jogo e por ser dentro de casa, por termos o apoio da nossa torcida, por ser o primeiro jogo decisivo se a gente guardar bem as nossas reservas para utilizarmos aqui dentro (no Felipão) a tendência é que a gente chegue com força total”, disse Oliveira Canindé.

Oliveira Canindé (FOTO: Jailson Soares)

Durante os treinos o técnico vem priorizando um trabalho de recomposição rápida, toque de bola em campo reduzido e contra-ataque. Ao final das atividades, um tempo dedicado a finalização, que segue sendo um problema aos atacantes do Jacaré, apesar da crescente e das duas vitórias consecutivas.

Para esse jogo o técnico obrigatoriamente vai precisar mexer no time, pois não conta com o volante Dos Santos, que cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo. O nome de Douglas é o mais cotado para a posição. Além dele, os zagueiros Everton e Alisson deram entrada no departamento médico e o meia Carlos Magno e o atacante Bruno Henrique seguem como desfalques tratando lesões na virilha e adutor, respectivamente.

“São dois jogos o primeiro deles no nosso campo então precisamos ter inteligência para não ser surpreendido pelo adversário, mas a gente vem trabalhando forte e eu tenho certeza que nosso ataque vai funcionar como vem funcionando nos últimos jogos. Agora é outro campeonato, pois todas as equipes são qualificadas e nossa equipe também é experiente e jogando (no Felipão) somos fortes”, frisa Joelson.

O jogo entre Altos e Nacional, de Manaus, acontece neste domingo (3), às 15h45min, no Estádio Felipão. O jogo de volta que define quem avança para as oitavas de final acontece no dia 10 de junho. O Nacional tem a vantagem de jogar por dois empates, pois se classificou entre os melhores primeiros colocados.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia