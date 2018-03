O Altos de Kobayashi: Invicto e com 10 gols marcados em três jogos

Que elenco do Altos tem afinidade com o treinador Paulinho Kobayashi não é novidade, mas desde o retorno do técnico, após a demissão de Waldemar Lemos a crescente do time em campo e os números do Jacaré impressionam. Em três jogos, são três vitorias, dez gols marcados e três gols sofridos, e tudo isso tornou o time líder isolado do Campeonato Piauiense com 14 pontos somados.

Jogadores comemoram gol diante Piauí (FOTO: Luís Junior)

Na tarde de ontem (3) o Jacaré anotou mais uma vitória na conta. Em jogo movimentado, o Altos venceu o Piauí por 4x3. O técnico Paulinho Kobayashi resume que o segredo é deixar o time jogar. “Eles jogam futebol, não desmerecendo o esquema de ninguém, mas eles conseguem encaixar na maneira como a gente pensa e não é só jogar e não marcar, pois eles marcam também, mas os gols aparecem talvez de uma maneira mais clara, talvez com mais facilidade e tranquilidade para finalizar, algo que a gente tem falado muito para eles”, destacou o treinador.

Paulinho Kobayashi tem 100% de aproveitamento com o Altos na temporada (FOTO: Jailson Soares)

Os números sob o comando de Kobayashi impressionam, pois antes da sua chegada o time vinha sendo bastante questionado, principalmente o setor ofensivo, que não estava funcionando, e nomes como o meia Esquerdinha e o atacante Manoel, xodós da torcida devido ao tempo que estão no clube estavam devendo na temporada. Em três jogos Manoel literalmente desencantou e marcou seis gols. Esquerdinha balançou a rede duas vezes e voltou ser bem acionado nos jogos.

“A equipe vem jogando bem e em uma crescente. O Paulinho vem dando confiança para todo mundo no grupo e desenvolvendo um futebol muito mais alegre, para frente e isso nós da mais oportunidade. Agora é descansar, pois temos mais um jogo difícil essa semana” conta o meia Esquerdinha.

O Altos venceu o Parnahyba por 2x0, goleou o Flamengo por 4x0 e no sábado (3) bateu o Piauí 4x3. Dos dez gols marcados, seis são do atacante Manoel, dois de Esquerdinha, em de Wagner e um de Tote. O Altos agora se prepara para enfrentar o River em jogo que acontece na próxima quinta-feira (8), às 20h, no estádio Albertão, em Teresina.

Pâmella Maranhão