Nos acréscimos, Altos vence 4 de Julho e carimba vaga na final do Piauiense

Foi nos acréscimos, mas o Altos garantiu sua vaga na final do Campeonato Piauiense 2019. O time comandado por Maurílio Silva venceu o 4 de Julho neste domingo (7), na Arena Itacoatiara, em Piripiri, pelo placar de 2 a 1, com gols de Ancelmo Júnior e Éder Guerreiro para o Jacaré. Ted Love descontou para o Colorado. Com o resultado, o time de Piripiri deu adeus ao Estadual e o Altos enfrenta o River na finalíssima e segue na briga pelo tricampeonato. O resultado também garante o calendário ao Altos na temporada 2019, já que os finalistas tem vaga na Copa do Brasil, Copa do Nordeste/pré-copa e Série D do Brasileiro (caso não conquiste acesso de divisão).

A partida foi digna de semifinal. Com drama, emoção e superação principalmente por parte da equipe do Altos, que entrou em campo com a obrigação de vencer e há anos não superava o 4 de Julho em seus domínios. O Jacaré abriu o marcador, aos 43 minutos, com Ancelmo Junior, que dedicou o gol a filha Valentina. “Jogo muito difícil, a equipe do 4 de Julho é bem postada e não é atoa que empatamos três jogos com eles e só agora conseguimos vencer. Estou feliz pela partida e por ter conseguido marcar o gol da Valentina, minha filha que nasceu há três dias”, disse o meia.

O regulamento estava a favor do 4 de Julho e aos 11 minutos do segundo tempo o time chegou ao empate, com Ted Love, acertando um chute rasteiro pela direita. O placar de 1 a 1 classificava o time de Piripiri, pois fez melhor campanha na primeira fase.

Teoricamente classificado, o técnico Paolo Rossi optou por colocar mais um volante em campo e recuou Célio Carioca para zaga, ao lado de Leandro e Gilmar Bahia. Com isso, o adversário todo recuado e precisando marcar o Altos se lançou ao ataque. Aos 38 minutos, Éder entra em campo e aos 45 do segundo tempo o meia-atacante marca o gol da classificação do Altos até a final.

“Eu estava mal, muito doente e o professor (Maurílio) conversou comigo e eu decidi tomar remédios e vir, mas eu amanheci melhor. O treinador optou por me deixar no banco e eu fui feliz, pude ajudar e isso conforta a gente, sair com a vitória e estar na final”, frisa Éder Guerreiro.

O primeiro jogo entre Altos x River pela final do Campeonato Piauiense acontece na próxima quarta-feira (10), no estádio Felipão, em Altos. O jogo de volta será no domingo (14), no Albertão, em Teresina.

Ancelmo marcou o primeiro (FOTO: Jailson Soares)

Pâmella Maranhão - Jornal ODia