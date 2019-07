No Imperatriz-MA, Manoel comemora boa fase e lembra inicio de ano difícil

Após encerrar a temporada 2019 com a camisa do Altos o atacante Manoel, vive nesse segundo semestre da temporada o desafio de defender o Imperatriz-MA na disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, Manoel, chegou ao time à pouco menos de um mês, mas atualmente se mostra peça fundamental no grupo. Em quatro jogos, foram três gols marcados. O último no domingo (14), em vitória sobre o Treze (PB). O resultado deu ao Cavalo de Aço vaga no G4 da competição e deixa o time vivo na briga por acesso até a Série B 2020.

Manoel com camisa do Imperatriz-MA (FOTO: Assessoria Imperatriz)

A estreia com a camisa do Imperatriz aconteceu contra o Sampaio Corrêa, dia 24 de junho. Neste jogo, Manoel esteve no banco de entrou somente no segundo tempo. Na partida seguinte, contra o Globo (RN) o atacante entrou no intervalo e marcou o único gol do time na partida que resultou em empate. Depois disso, o Imperatriz venceu o Náutico por 2 a 0, com Manoel balançando a rede e no último domingo (14) somou mais três pontos em cima do Treze (PB), vitória por 2 a 1 construída com gol de Gabriel Caju e Manoel.

Manoel vestiu a camisa do Altos por quatro temporadas, desde 2016, mas o ano de 2019 não foi dos melhores. Lesões perseguiram o jogador a mais grave delas, menisco, que o deixou fora do time por pouco mais de um mês. Esse ano, Manoel marcou quatro gols com a camisa Alviverde.

Manoel sofreu muitas lesões no Altos esse ano (FOTO: Lucas Almeida)

“O começo do ano foi bem difícil para mim principalmente por conta das lesões, sofri muito e consegui me recuperar e voltar a ter confiança somente no final da Série D com o Altos, fiz alguns gols, jogos importantes e cheguei ao Imperatriz mais confiante. Paulinho (técnico) confia muito no meu trabalho e vim o objetivo de ajudar, graças a Deus as coisas estão dando certo, marcando gols e somando pontos, pois o objetivo é o acesso”, conta Manoel.

Paulinho Kobayashi é nome conhecido do futebol piauiense e principalmente do torcedor do Altos, Com ele, o Jacaré foi bicampeão Piauiense (2017/2018) e em suas passagens o time criou uma característica de ter bom poder ofensivo e apresentar um futebol bonito. Além de Manoel, o volante Dos Santos e o zagueiro Ramon Baiano, todos ex-Altos também fazem parte do elenco do Imperatriz-MA.

Apesar de não ter vínculos com o Altos, Manoel não descarta a possibilidade de retornar ao clube piauiense na temporada 2020 e fala que a negociação verbal aconteceu com o presidente Warton Lacerda. “Antes de vir para cá (Imperatriz) a gente teve essa conversa e existe sim chances que eu retorne”, afirmou M9.

O próximo compromisso do Imperatriz será no domingo (21) contra o Confiança, de Sergipe, às 16h, no estádio Batistão. O jogo é valido pela 13ª rodada do Brasileiro Série C e Manoel deve estar entre os titulares de Kobayashi.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia