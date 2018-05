No Albertão, Altos fecha treino e faz mistério em torno de escalação

Altos realizou treino no Albertão (FOTO; Jailson Soares)

A equipe do Altos realizou seu último treino antes da partida diante o Assú, do Rio Grande Norte, na tarde de hoje (17) no estádio Albertão, em Teresina. O Jacaré optou por fazer treino fechado e o treinador Oliveira Canindé não confirmou quem serão os substitutos do atacante Manoel e o zagueiro Leone, ambos expulsos no ultimo jogo.

Mesmo jogando fora de casa existe uma obrigação para somar os três pontos, e para isso o time vai precisar marcar gols. Com a baixa de Manoel, Klenisson e Bruno Henrique brigam pela posição. Os jogadores falam sobre a cobrança por vitórias. “A gente está jogando bem, infelizmente estamos pecando nas finalizações e eu creio que caprichar mais nessas finalizações é o algo a mais que precisamos fazer”, afirmou Bruno Henrique.

De acordo com os atletas a parte de finalização teve atenção redobrada nessa última semana, até mesmo como forma de dar maior segurança quando tiverem oportunidade na partida. o técnico Oliveira Canindé, também afirma que alertou para isso e procurou tranquilizar seus atacantes com treinos e conversas.

Roger Gaúcho voltou aos treinos com bola (FOTO: Jailson Soares)

“Nós estamos em um momento de muita ansiedade, mas trabalhamos bastante e isso você pode dizer com certeza. Confiamos no grupo e sabemos da qualidade que eles têm quanto mais você repetir mais você tem a certeza quando a oportunidade aparecer como você devera bater na bola e tirar do goleiro e espero que isso funcione bem”, disse Canindé.

No treino de hoje o treinador Oliveira Canindé contou com o retorno do meia Roger Gaúcho, que deve estar entre os titulares de domingo (20) e a ausência foi o atacante Manoel, que segue tratando de uma lesão no joelho e também o meia Carlos Magno, tratando virilha.

O primeiro desafio do Altos para a partida começa com a logística da viagem, pois o time vai de Altos até Assú, no Rio Grande do Norte, de ônibus. O que dá cerca de 14h de viagem. O jogo entre Altos e Assú acontece neste domingo (20), às 17h, no estádio Edigarzão, em Assú (RN). O jogo é valido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia