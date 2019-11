Na seleção do Paulistão, Valéria fala em ano ‘incrível’ no São Paulo

A piauiense Valéria Cantuário escreveu na noite da última segunda-feira (26) mais um belo capitulo em sua história. Vestindo a camisa do São Paulo Futebol Clube, equipe vice-campeã Paulista do ano de 2019 e que em 2020 irá disputar a divisão principal do Campeonato Brasileiro Série A1, ela foi uma das homenageadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF), em cerimônia realizada no Museu do Futebol, no estádio Pacaembu, e está na seleção da competição, entre as melhores atacantes do torneio paulista.

Seleção Paulista Feminino (FOTO: FPF OFICIAL)

“Foi uma noite e um momento muito especial para mim, coroando esse ano que foi de crescente, vitorias e faltam palavras mesmo. Quero agradecer primeiramente a Deus e minha família, mas também a todos que de alguma forma sempre me apoiaram e acreditam no meu trabalho”, disse Valéria.

No clube desde fevereiro desse ano, a piauiense fez 19 jogos e marcou cinco vezes na competição, vice artilheira do time paulista. Valéria deve seguir no São Paulo nas próximas temporadas e buscar se destacar nas competições nacionais para estar na lista de convocadas da técnica Pia.

Valéria foi eleita uma das melhores atacantes da competição (FOTO: Reprodução)

O Paulista Feminino 2019 bateu recorde de audiência na FPF TV, alcançando mais de 4 milhões de pessoas nos 59 jogos transmitidos. A grande final, na Arena Corinthians, entre São Paulo e Corinthians registrou outro recorde marcante: o maior público em uma partida feminina entre clubes no Brasil, com mais de 28 mil pessoas.

Ao longo da temporada 2019, Valéria formou ataque ao lado de nada mais, nada menos do que a atacante Cristiane, referencia da Seleção Brasileira e fez parte desse projeto do São Paulo para conseguir se inserir na divisão principal do futebol feminino em 2020. Além de Cristiane, o ataque tem nomes como Ottília e Yaya, 17 anos e convocada pela técnica Pia Sundhage para seleção esse ano.

Confira os prêmios entregues na festa da Seleção do Paulista 2019:





Goleira

Luciana (Ferroviária





Lateral-direita

Katiuscia (Corinthians





Zagueiras

Pardal (Corinthians)

Érika (Corinthians





Lateral-esquerda

Juliete (Corinthians





Meias

Angelina (Santos)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Ary Borges (São Paulo)

Atacantes

Gláucia (Santos)

Valéria (São Paulo)

Victória Albuquerque (Corinthians)





Técnico

Lucas Piccinato (São Paulo)





Artilheira

Victória Albuquerque (Corinthians)





Craque da Galera (votação popular)

Gabi Zanotti (Corinthians)





Craque do Campeonato

Victória Albuquerque (Corinthians)

Pâmella Maranhão - Jornal ODia