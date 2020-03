Na Espanha, Valéria fala sobre mudanças na rotina e quarentena restrita

Os números de casos de infecção por coronavirus é de quase 14 mil na Espanha. O país é um daqueles que a população viu sua vida mudar bruscamente em um estalar de dedos. A pandemia obriga a todos que estão no território a seguir uma quarentena rigorosa e isso claro abrange também os times de futebol. A jogadora Valéria Cantuário, defende o Madri conta que o começou trouxe pânico e muito susto, mas que já conseguiu adaptar toda sua rotina.

Váleria vive quarentena em Madrid [FOTO; Reprodução]

Na cidade de Madrid é onde mora atualmente a atacante piauiense Valéria Cantuário vive uma mudança brusca de rotina e relatou as principais delas, agora que passa praticamente 24h dentro de casa, ao lado da zagueira e companheira de clube Antonia. ‘Aqui está bem rigoroso e no começo nós levamos um susto, porem vejo como aprendizado. Quando tudo isso passar nos vamos ter aprendido muito sobre a forma principalmente de pensar no próximo’, disse Valéria.

Em casa, segue planilhas de treinamentos mandadas diariamente pelo seu clube, Madri CFF. Além disso, muitas ligações e conversas diárias com a mamãe e a irmã Vanessa. Assistir filmes, leituras novas, dancinhas no instagram e muitos vídeos gravados em redes sociais são apenas algumas das formas de distrair o tempo a mais na rotina.

‘Essa quarentena tem dias que está me enlouquecendo, mas eu passo o dia inventando o que fazer com Antonia. Temos os treinos diários em casa e depois é ouvir música e ir priorizando o descanso mesmo, mas está um pouco complicado, não é tão fácil se adaptar não’, conta Valéria.



O contrato com o Madri foi o seu primeiro contato com o exterior. Natural de União, a piauiense se destacou no São Paulo em 2019 e fechou com o time Espanhol em dezembro do mesmo ano. Vestindo a camisa do Madri já balançou a rede uma vez no derbi contra o Tacon, na primeira liga feminina.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia