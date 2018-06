1ª meia maratona de Picos reúne quase 50 corredores

O Picos Pro Race chega a sua 6ª edição neste domingo (1º), mas antes dos ciclistas desafiarem seus limites nas trilhas da Cidade do Mel. Quem abriu o evento foi a - PPR Trail Run, primeira meia maratona de Picos, com 21km de percurso e reuniu quase 60 atletas. O grande vencedor foi o Wadson Sousa, da equipe Marinho, com o tempo de 1h34min, seguido de perto pelo triatleta Arthur Farias, que fechou a prova em 1h37min, e o terceiro lugar ficou com Fransuelo da Silva, com o tempo de 1h48min. Entre as mulheres, o primeiro lugar ficou com Rita de Cássia, fez a prova em 2h10min.

“Muito sofrimento, poeira, muita loucura e é legal que a gente consegue chegar e fazer, pois não tínhamos tanta noção de uma prova de trail run, mas nosso diretor técnico soube fazer tudo muito bem. A poeira e o sol escaldante desmanchando todos os atletas, mas com o sorriso no rosto e todos satisfeitos”, brinca o idealizador da prova Daniel Freitas.

Foram 21km de percurso. Apenas um pedacinho da trilha que os ciclistas irão percorrer durante o Picos Pro Race, que acontece amanhã (1º), com largada às 6h da manhã. De acordo com o campeão, Wadson Sousa, 39, a segunda parte da prova foi a mais complicada por conta da altimetria do terreno. “Em termos de sinalização estava muito bem sinalizada, bem demarcada. A segunda parte da prova foi a mais complicada, pois além do desgaste que já estamos, tinham os trechos de maior elevação que são os trechos mais técnicos da prova”, explica Wadson.

A prova também teve uma boa participação feminina. O destaque foi Rita de Cássia, que imprimiu um bom ritmo do começo ao fim da prova e garantiu o primeiro lugar geral entre as mulheres, com tempo de 2h10min. Em segundo lugar, apareceu Sandra Leal, 2h16min de prova e Adriana Baptista ficou em terceiro com 2h34min de prova.

A 6ª edição Picos Pro Race acontece amanhã (1º) e tem mais de 600 atletas inscritos. Em 2017, a competição teve o mineiro Daniel Zoía e a pernambucana Alessandra como campeões.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia