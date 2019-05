Meia Júlia Beatriz irá disputar Campeonato Brasileiro A1 pelo Iranduba-AM

Júlia Beatriz meia irá para o Iranduba - AM (FOTO: Elias Fontenele)

Após a eliminação precoce do Tiradentes no Campeonato Brasileiro Série A2. Aos poucos algumas jogadoras vão arrumando novas casas. A atacante Tamys Ferrer acertou com o Foz Cataratas, equipe que tem parceria com o Atlético Paranaense. A próxima a dar adeus ao Tiradentes será a meia Júlia Beatriz, com proposta do Iranduba, do Amazonas.

“Na verdade, com exceção da Ferrer a maioria das meninas tem autonomia para definir suas carreiras. A Júlia está com proposta do Iranduba e falta apenas viajar mesmo, mas está com um pé na equipe o que será muito bom para ela, pois é um time muito estruturado aqui no Brasil”, cita Coronel Canuto.

Júlia Beatriz, 18 anos, esteve ao longo de toda a temporada 2018 vestindo a camisa da Seleção Brasileira Sub 17. A intenção da garota é voltar a seleção e vestir a camisa do time amazonense e disputar uma 1ª divisão de Brasileiro pode ajudar.

A eliminação no Brasileiro A2 ainda na fase de grupos não estava nos planos, mas agora o time se reorganiza visando a única competição do segundo semestre, que é o Campeonato Piauiense. Apesar do nível não ser tão alto é a competição que dá vaga no Brasileiro 2020.

“Vamos formar um elenco apenas com as pratas da casa e buscar economizar ao máximo o dinheiro, com foco na formação do time para o ano que vem. Vamos enxugar elenco e comissão, contratar apenas em caso de extrema necessidade para o Estadual”, acrescentou.

O Campeonato Piauiense de Futebol Feminino ainda não tem data para acontecer.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia