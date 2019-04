Marcinho Guerreiro é o novo técnico do River

Após a conquista do título de Campeão Piauiense 2019 veio o pedido de desligamento do treinador Flávio Araújo, e a diretoria do River colocou rapidamente em ação do seu ‘plano B’ e nesta terça-feira (16) Marcinho Guerreiro, ex- Treze, da Paraíba, foi anunciado como novo comandante do Galo Carijó. Junto com ele também chegam membros para compor a comissão técnica. Marcinho é conhecido pelos trabalhos no futebol maranhense.

Natural de São Luís, no Maranhão, Marcinho tem passagens expressivas por alguns clubes do estado, caso do Imperatriz, Moto Club e Sampaio Corrêa. O jovem treinador se aposentou em 2014, no Guarani de Juazeiro (CE) e no ano seguinte começou sua carreira como treinador. Juntamente com Marcinho, a comissão técnica do River será composta pelo auxiliar técnico Cícero Monteiro, pelo preparador físico Gabriel Júnior e pelo preparador de goleiro Airton Higuita.

Esse ano Marcinho Guerreiro estava no Treze, da Paraíba, clube que confirmou sondagens pelo ex- técnico Tricolor Piauiense, Flávio Araújo. Em 2018, o ex- volante viveu seu melhor momento na curta carreira como treinador e foi campeão Maranhense comandando o Moto Club no primeiro semestre. No segundo, colocou o Imperatriz (MA) na Série C do Brasileiro conseguindo um acesso de divisão.

O treinador chega para comandar o campeão Piauiense 2019 na disputa do Campeonato Brasileiro Série D. O River está no Grupo A4 da competição ao lado do Santa Cruz (RN), Floresta (CE), Bragantino (PA). A estreia será no dia 5 de maio. Marcinho Guerreiro se apresenta ao Galo na próxima segunda-feira (24) no CT Afrânio Nunes, data em que o time começa a se preparar para o torneio Nacional.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia