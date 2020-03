Marcelo Vilar é desligado do River; José Roberto assume interinamente

Marcelo Vilar não é mais técnico do River. A derrota diante o Altos no último domingo, 8, deixou insustentável a permanência do treinador a frente da equipe. Marcelo Vilar foi anunciado no dia 1º de fevereiro e deixa o cargo após nove jogos, foram seis derrotas, duas vitorias e um empate. Esse é o segundo treinador demitido na temporada e o técnico José Roberto, responsável pelo elenco Sub20 assume novamente o cargo até o time anunciar o novo comandante.

Marcelo Vilar é demitido do River [FOTO; Victor Costa]

Há 10 dias, o presidente do clube, Genivaldo Campelo, chegou a anunciar que Vilar tinha aberto mão do salário para se manter no cargo e como forma de mostrar que pretendia dar reposta com resultados para diretoria e torcedores. ‘Eu achei uma atitude impressionante e de um coração incrível, por isso decidimos manter ele, no caso, ele abre mão do seu salario até o final do Piauiense’, disse o presidente do River.

O River disputa atualmente o Campeonato Piauiense e a Copa do Nordeste e em ambas as competições a situação é delicado. No Piauiense, o time praticamente não tem mais chances de brigar pelo bicampeonato, pois no formato em que apenas dois avançam para as finais o Galo está na sexta colocação na tabela, com cinco pontos. O líder, Altos, tem 18 pontos somados.

Dentro da Copa do Nordeste, o time é lanterna do seu grupo, com quatro pontos somados, em seis jogos. Ainda restam dois jogos e o time apenas cumpre tabela, pois não tem mais chances de avançar na competição.

O próximo compromisso do Galo será contra o Picos, ás 20h, no estádio Lindolfo Monteiro. O jogo é valido pelo Piauiense. No sábado, 14, o time volta a campo pela Copa do Nordeste quando visita o Vitória pela 7ª rodada da competição.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia