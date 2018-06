Manoel e Leone são liberados para jogo do Altos contra o Ferroviário

A equipe do Altos entra em campo neste sábado (23) para enfrentar o Ferroviário, do Ceará, em jogo que vale vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D. No jogo de ida, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 e uma vitória simples credencia o Altos até as quartas de final da competição. A novela da semana era em torno da presença ou não dos jogadores Manoel e Leone, punidos pelo STJD com quatro jogos de suspensão, mas o clube conseguiu um efeito suspensivo e os atletas estarão em campo na partida.



Manoel e Leone protagonizaram uma briga na partida do Altos contra o Moto Club, ainda pela fase de grupos da Série D e foram julgados e punidos com quatro jogos de gancho, mas a punição foi revisada e os atletas foram liberados para a partida.

o Altos deve entrar em campo com; Gideão, Tote, Leone, Vitor Bafana, Thiaguinho, Dos Santos, Douglas, Roger Gaúcho, Klenisson, Joelson e Manoel.

O Jacaré segue na briga pelo tão sonhado acesso até a Terceira Divisão Nacional. Uma vitória simples garante o time nas quartas de final. O jogo entre Altos e Ferroviário, do Ceará acontece no sábado (23), às 16h, no Felipão. O árbitro da partida será Daniel Nobre, que vai ter Lúcio Flor e Michael Stanislau como assistentes, o trio é do Rio Grande do Sul.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia