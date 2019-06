Manoel e Dos Santos se despedem do Altos e irão disputar Série C

O atacante Manoel e o volante Dos Santos agora irão vestir a camisa do Imperatriz-MA na disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Após a eliminação precoce do Jacaré na Série D do Brasileiro, os dois atletas conhecidos pelas muitas temporadas vestindo a camisa do Altos foram liberados essa semana pela diretoria e não tem mais contrato.

“Os dois nomes não pertencem mais ao clube. Foram liberados, pois terão oportunidade de disputar uma Série C”, disse Warton Lacerda presidente do Altos.

O Imperatriz é comandado por um nome muito conhecido dos dois atletas, o técnico Paulinho Kobayashi, que foi bicampeão Piauiense à frente do Altos (2017/2018) com Manoel e Dos Santos no elenco e na formação titular.

Manoel chegou ao Altos em 2016, ano que chegou a ser artilheiro do Brasileiro Série D (10 gols) e de lá para cá jogou apenas no Boa Esporte, em 2018, quando a equipe mineira disputava a Série B do Brasileiro, mas na época foi por empréstimo, pois tinha vínculos com o Altos. Já o volante e capitão Dos Santos veste a camisa Alviverde desde 2017 e se tornou uma referencia de liderança e representatividade no time piauiense.



Os dois jogadores se apresentam ao Imperatriz amanha (18). O próximo compromisso pelo Brasileiro Série C é na próxima segunda-feira (24), ás 20h, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz. O Cavalo de Aço atualmente ocupa do sétimo lugar na tabela de classificação.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia