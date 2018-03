Manoel é autor de gol número 150 do Altos e chega a marca pessoal de 30 gols

A história de Manoel com o Altos é curta, porém intensa. Nas páginas amarelas, azuis e verdes, o atacante de 29 anos tem a conquista do título de campeão piauiense 2017, mas também lamentou derrotas que custaram eliminações dolorosas. Entretanto, quando se fala no nome dele as principais lembranças são os gols marcados. Na última quarta-feira (28), por exemplo, contra o Flamengo, o mato-grossense escreveu mais uma página na história do clube, marcou três vezes no jogo, foi autor do gol número 150 e também atingiu o seu trigésimo gol com a camisa do Jacaré.

Manoel tem 30 gols com a camisa do Altos (FOTO: Elias Fontenele)

“Fico feliz por ter feito o gol 150 da história do Altos, pois o time também faz parte da minha história me acolheram muito bem, tanto presidente quanto os treinadores que passaram por aqui sempre acreditaram e incentivaram muito meu trabalho. Ter essa soma de gols também me deixa muito feliz é fruto do meu esforço. Eu sou agradecido por poder fazer parte da história do Altos que é um time batalhador e merecedor de muitas conquistas e vem buscando essas realizações de pouco a pouco”, afirmou o atacante.

Manoel chegou ao Altos em 2016 e naquele ano foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Série D com dez gols marcados e também foi vice artilheiro do Piauiense com seis gols chegando aos 16 gols na temporada. Em 2017, foram nove gols e nesse início de ano já são cinco gols marcados, quatro deles no Campeonato Estadual. Com esses números pode não parecer, mas o começo de ano foi ruim para o atacante devido as lesões e hoje ele comemora o retorno a boa fase.





“O começo da temporada não foi tão bom. Comecei a treinar com desconforto e tive uma lesão que me prejudicou, parei e me recuperei, só que logo em seguida tive uma entorse no tornozelo e joguei algumas partidas com dores. Mas s a Deus não sinto mais dores espero que não venha mais sentir ou ter alguma lesão”, completou M9.

O atacante fala sobre a importância de Paulinho Kobayashi e lembra da passagem anterior do técnico que também marcou a crescente dele em campo. “Em 2017 na chegada dele (Paulinho) eu tinha apenas dois gols não vinha em um bom momento, mas no decorrer dos jogos as coisas foram melhorando e gols saindo. Esse ano só tinha marcado uma vez e após a chegada dele foram dois jogos e quatro gols. Paulinho e Marcelo (auxiliar) me passam muita confiança e espero marcar muitos gols ainda”, acrescentou Manoel.

Está é a terceira temporada de Manoel no Altos (FOTO: Elias Fontenele)

Hoje (3) Manoel volta a campo e tem chances e melhor ainda mais seus números. O Altos recebe o Piauí, às 16h, no estádio Felipão, na cidade de Altos. O jogo é valido pela 6ª rodada do Campeonato Piauiense.

Pâmella Maranhão