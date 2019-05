Mais de 200 atletas já confirmaram participação no Picos Pro Race 2019

Em julho, Picos se transformará na cidade do ciclismo. É que entre os dias 06 e 07 de julho, a cidade receberá mais uma edição do Picos Pro Race, maior prova de Mountain Bike do Norte e Nordeste do país. E para esse grande evento, a largada já foi dada e os primeiros atletas já estão inscritos.

Picos Pro Race acontece em Julho (FOTO:Pâmella Maranhão)

220 atletas já confirmaram a presença na prova. Daniel Freitas, organizador do Picos Pro Race, destaca que o evento já está em sua sétima edição e, em cada prova, supera em novidades. A expectativa é de que 800 atletas participem do evento. “O Picos Pro Race é uma prova que organizamos com todo o carinho, trazendo um percurso desafiador. É um evento para que os atletas superem seus limites”, destacou.

O longo desses sete anos, a Picos Pro Race se consolidou no cenário nacional e tem atraído cada vez mais atletas de vários estados do país e até do exterior para se aventurarem nas calorosas trilhas do sertão piauiense.



As inscrições seguem até o dia 16 de junho nas categorias masculino e feminino em várias modalidades. As inscrições podem ser realizadas pelo site : www.sprinta.com.br/naativa . A competição envolve circuito de 21, 45 e 90 quilômetros e permite a participação de atletas com idade a partir de 15 anos. “Teremos a categoria super elite masculina, sub 30, máster, veteranos, juvenil, júnior, dupla masculina, dupla mista, pesadão, turismo, e-bike (categoria especial para bicicletas elétricas), superação, voltada para pessoas com necessidades especiais e também iniciante”, elencou Daniel.



Outra grande novidade da edição deste ano é a premiação. Serão R$ 20 mil em prêmios que serão divididos entre as categorias. “Além disso, resolvemos reconhecer o esforço de mais atletas e decidimos colocar pódio para os 10 primeiros de cada categoria, sendo esta uma novidade em tanto, considerando-se que nenhuma prova da região premia tantos atletas por categoria”, adiantou.



A largada da Picos Pro Race será no estacionamento do Piauí Shopping. Além da prova de mountain bike, o evento também é cultura, com o Festival PPR com várias atrações musicais para atletas e toda população. O Festival contará também com palestras, exposições, apresentações culturais, show de manobras radicais e várias outras atividades.



Redação