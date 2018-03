Lutador Daniel Beleza ministra seminário de jiu-jitsu neste sábado

Neste final de semana os amantes da arte suave terão a oportunidade de trocar conhecimentos. Um seminário de jiu-jitsu com o atleta multicampeão Daniel Beleza, de 41 anos, um dos principais nomes do país na categoria faixa preta máster. O seminário acontece neste sábado à partir das 16h, no Centro de Lutas Olímpicas Sarah Menezes, no Bairro Saci.

Atleta Daniel Beleza estará em Teresina (FOTO: Reprodução)

De acordo com o presidente Iago Sampaio, da Federação Piauiense de Lutas Profissionais (FPLP), Daniel Beleza é umas referencias nos tatames e ressalta seu currículo como prova disso. “Três vezes campeão mundial máster, cinco vezes campeão pan-americano e duas vezes vice-campeão internacional adulto fora outros inúmeros resultados internacionais”, disse Iago.

Daniel Beleza atualmente mora na Califórnia, nos Estados Unidos e está de férias em Fortaleza, sua terra na natal e onde também teve seus primeiros contatos com o tatame através da equipe SAS, do Sasinho. Dentro da modalidade, Daniel também é uma das referências de longevidade, pois apesar da idade ainda participa de competições da IBJJF principal e maior federação do jiu-jitsu mundial.

“A intenção é promover maior interação entre as equipes do estado, tanto que o seminário será aberto, e com certeza vai ser um seminário de grande valia e alta qualidade, pois é um atleta de elite da IBJJF que é a maior federação de jiu-jitsu do mundo”, explicou Iago Sampaio.

Pâmella Maranhão