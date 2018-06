Luís 'Buda' fala sobre preparação para evento de MMA em Amarante

Buda vem de uma vitória recente (FOTO: Elias Fontenele)

O piauiense Luís Felipe Buda busca ter novas oportunidades no mundo do MMA, mas para isso os desafios são diários. O lutador participou recentemente de um evento em Pedro II, no Piauí e venceu sua luta, na categoria 61kg e agora se prepara para um evento que acontece no dia 28 de julho, cidade de Amarante (PI) organizado por Massaranduba.

Segundo Buda a intenção de fazer essa quantidade maior de lutas é para melhorar o seu card e assim conseguir uma sequência de bons resultados. “Agora como está faltando quase dois meses para o evento eu estou treinando mais duro e sem medo. Estou fazendo meu sherdog como todo atleta faz, que uma espécie de currículo da gente se temos um bom currículo qualquer empresa vai querer e estou buscando isso e agora em agosto eu pretendo ir para o México e também Argentina o meu empresário está vendo isso”, disse Luís Felipe Buda.

Um dos principais espelhos de Buda, de 23 anos, é o também piauiense Fabrício Negão, que recentemente se sagrou campeão do Shooto Brasil 82 e com isso se vê mais próximo de uma entrada no UFC. Buda e Fabrício chegaram a morar juntos no Rio de Janeiro, buscando melhores oportunidades no MMA brasileiro, pois no Piauí para eles tudo mais complicado. “A gente quando é atleta tenta de tudo. Agora ele foi para BH e está a pouco mais de um ano e as coisas deram certo é campeão do cinturão e ele acreditou e eu também quero acreditar e espero que dê tudo certo para mim”, disse Buda.

Luís Felipe, o Buda (FOTO; Elias Fontenele)

Buda é bastante conhecido no MMA do estado e nordeste não somente pelos resultados, mas também pelos sacrifícios que se submete para conseguir bater o peso antes das lutas. Em dezembro de 2017, Luís Felipe, o Buda, chegou a perder quatro quilos em três horas de relógio usando uma espécie de manta térmica.

De acordo com o lutador, o objetivo agora é conseguir baixar de peso de uma forma cuidadosa. “Quando está faltando uns 20 dias eu preciso ter mais cuidado principalmente com a parte do peso, pois eu sou muito pesado e preciso fazer isso com muita cautela. Eu perco de 12 a 13kg em um mês então preciso ficar em uma dieta e nos treinos aeróbicos”, disse Buda.

O evento do Massaranduba, carisma do UFC. Acontece no dia 28 de julho, em Amarante, no Piauí. Buda irá enfrentar Neucione, na categoria até 61kg.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia