Líder, Piauí mede forças com River hoje pelo Campeonato Estadual

Na ponta da tabela, River e Piauí se enfrentam neste sábado (24) em briga direta por uma classificação antecipada até as semifinais do Campeonato Estadual. O Piauí é o líder, com dez pontos conquistados e quer se manter na liderança e encaminhar essa classificação. O River busca encostar ou até mesmo se tornar o líder da competição e tem a chance de chegar aos dez pontos. A partida será às 18h, no Albertão e acontece após o jogo entre 4 de Julho e Flamengo.

As duas equipes tiveram uma boa folga na tabela e voltam a campo depois de quinze dias. No River as baixas serão o volante Gustavo Radar e o lateral-direito Madson, ambos entregues ao departamento médico. Em compensação, o goleiro Vitor Paiva volta a ser opção do treinador Wallace Lemos. Cientes de que vão enfrentar um Piauí embalado, o treinador fala que toda atenção pouca no confronto.

Eduardo deve estar entre os titulares do Galo (FOTO: Victor Costa)

O Piauí tem somente o lateral-esquerdo Jorginho como desfalque, pois o atleta foi expulso no último jogo. Paulo Victor será o substituto. O Piauí tenta manter a sequência de resultados e conquistar mais uma vitória no Estadual. A dupla de ataque formada por Erinaldo e Breno somam seis gols, quatro deles do garoto Erinaldo, de 21 anos.

“O time entendeu a filosofia de trabalho. A intenção é melhorar cada vez mais isso, pois sabemos que ainda tem coisa para corrigir, mas quem vem acompanhando o Piauí sabe que hoje o time tem um padrão de jogo e vai continuar dando trabalho”, destacou o treinador Aníbal Lemos.

A arbitragem da partida será de Diego da Silva e os assistentes serão Francisco Nurisman e Arnaldo Araújo. A partida entre Piauí e River acontece às 18h, no Albertão.

Preliminar

O primeiro jogo da tarde acontece entre 4 de Julho e Flamengo, lanternas da competição. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela precisam somar pontos e chegar a sua primeira vitória para ainda sonhar com classificação até as semifinais do primeiro turno. O Colorado tem apenas dois pontos em quatro jogos. Já o Flamengo ainda não pontuou na competição e teve uma semana turbulenta com paralisação dos jogadores devidos aos atrasos salariais que chegaram aos dois meses.

No Flamengo as novidades seriam a estreia do zagueiro Índio e também do meia Thiago Marabá, mas os dois nomes não foram regularizados a tempo da partida e são baixas. A partida entre Flamengo e 4 de Julho, às 16h, no estádio Albertão. A arbitragem é de Antônio José Lopes e os assistentes serão José Lopes e Janystony Râbelo.

Pâmella Maranhão