Letícia Nonato conquista ouro no Brasileiro e garante vaga no Pan-Americano

Letícia Nonato subiu ao lugar mais alto do pódio (FOTO: Arquivo Pessoal)

A velocista Letícia Lima subiu ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub18, que aconteceu em Recife, no Pernambuco. A piauiense correu a prova dos 100m rasos no tempo de 11s96 e além da medalha de ouro garantiu vaga no Pan-Americano de atletismo e segue muito bem na temporada 2018.



“Eu entrei com cabeça focada, ciente de que eu precisa conseguir estar no pódio e aqui tudo deu certo e eu consegui subir ao lugar mais alto. Agora o foco é o Sul-Americano e também os Jogos Olímpicos da Juventude que é a principal competição desse ano”, conta Letícia.

Letícia retornou do Marrocos na semana passada, onde aconteceu o Gymnasiade – Mundial Escolar junto à delegação brasileira a velocista conquistou uma medalha de ouro no revezamento e uma prata na prova individual. A atleta e seu técnico Antônio Nilson, seguem com um planejamento na temporada 2018 voltado para as competições internacionais e mais uma vaga foi conquistada.

“Nos mirávamos quatro competições internacionais no ano. A primeira era o Mundial escolar e já conseguimos a participação e o as medalhas, agora ela está garantida no Pan-Americano e vai brigar diretamente pelo Sul-Americano e também Jogos Olímpicos da Juventude”, explica o treinador.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia