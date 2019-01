Com lesão, Manoel passará por cirurgia e fica fora do Altos por três meses

Manoel se machucou no jogo entre Altos x ABC (FOTO: Jailson Soares)

O atacante Manoel vive dias difíceis em sua carreira. O jogador saiu de campo no final do segundo tempo da partida entre Altos x ABC (RN) por conta de dores no joelho, após dividir uma bola. Após exames, o atleta tem uma lesão no menisco medial e também ruptura parcial do ligamento cruzado posterior.

O fisioterapeuta Tiago Nery chegou a analisar os exames do atacante do Jacaré e explica que das duas lesões apenas uma tem a necessidade de intervenção cirúrgica. “Ele tem uma lesão no menisco medial. É uma lesão que a gente chama de lesão em menisco em alça de balde, é como se o menisco rasgasse e ficasse tipo uma alça de balde mesmo. O menisco é como se fosse o amortecedor do joelho, com essa lesão ele vai sentir muita dor”, explica Nery.

O jogador também sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior, mas por ser uma lesão parcial não existe necessidade de passar por intervenção cirúrgica. “Ele tem como jogar sem ele”, acrescenta Tiago Nery.

De acordo com Manoel, a decisão de quando será feita a cirurgia ainda será tomada junto a diretoria do clube, mas ainda essa semana pode ser realizada para que o jogador retorne as atividades o mais rápido possível. "Recebi os exames na tarde de hoje. Ficou definido apenas que foi operar somente menisco mesmo, acredito que até dois meses retorno ao time", disse M9.

A cirurgia de menisco é dita como simples e muito comum entre os jogadores de futebol. Segundo o fisioterapeuta Tiago Nery, Manoel deve retornar aos gramados em no máximo três meses. A certeza é que com isso o time Altoense não conta com o atleta para o decorrer da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e boa parte do Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia