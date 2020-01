Lancuna lamenta empate nos acréscimos: “Eles foram mais felizes”

O Timon entrou em campo na segunda-feira (27) para enfrentar o Flamengo e saiu com um empate por 2 a 2, porem um empate amargo, pois até os 47 minutos da segunda etapa o time comandado por Nivaldo Lancuna vencia a partida com gols de Matheus Estevão e Tonhão. Com o resultado, o time somou o primeiro ponto na competição e segue na zona de rebaixamento.

Nivaldo Lancuna técnico Timon (FOTO: Jailson Soares)

O gol do Flamengo surgiu aos 48 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Dudu, que chega na cabeça do gigante Matheus Fornazari, de 2m02cm. O técnico Nivaldo Lancuna lamentou os dois pontos perdidos, mas fez questão de frisar que o adversário teve a felicidade de ‘achar’ esse gol. ‘Uma bola que chegou na cabeça dele o jogo inteiro e ele teve a felicidade de marcar, mas é claro que eu preferia sair com a vitoria’, conta.

O Timon tem um ponto somado em nove disputados. São duas derrotas e um empate. A equipe de Lancuna perdeu para o Altos (2 a 1) e perdeu para o Picos (2 a 1). Nos próximos dias o time deve se reforçar. A expectativa é por mais cinco atletas.

Ao final do jogo o treinador precisou escutar as criticas da torcida pelo desempenho do time em campo e a falta de vitorias. “Eu sei do dia a dia. O time está ganhando, eu vou fazer o que? Colocar mais um homem atrás, de estatura, pois a jogada deles era lançar bola na área para o atacante de dois metros de altura, mas eles foram mais felizes, acertou uma cabeçada e igualou o jogo”, acrescentou Lancuna.

O Timon ganha uma folga na tabela do Piauiense e só volta a campo no dia 8 de fevereiro, ás 20h, quando encara o Parnahyba, no estádio Mão Santa. O jogo é valido pela 5ª rodada do Estadual.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia