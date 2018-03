Kobayashi fala sobre liderança do Estadual e cobranças em torno do elenco

Paulinho Kobayashi fala sobre vitoria em cima do Flamengo (FOTO: Jailson Soares)

O Altos anotou mais uma vitória dentro do Campeonato Piauiense no ultimo sábado (24). Com três gols de Manoel, o Jacaré reassumiu a liderança do Estadual ao vencer o Flamengo por 3x1. Essa semana o time tem mais dois compromissos, na quinta-feira (29) enfrenta o Náutico apenas cumprindo tabela na Copa do Nordeste e no domingo (1º) visita o Parnahyba pelo Piauiense.

A partida contra o Leão teve vários momentos, pois o Altos terminou o primeiro tempo com uma derrota parcial por 1x0 e a torcida chegou a vaiar o time. Manoel autor dos três gols e responsável direto pela virada do Jacaré não quis comemorar os gols marcados. Em entrevista ao Jornal O Dia o técnico Paulinho Kobayashi fala sobre a importância desse bom resultado, pois a briga é para terminar a primeira fase líder e também das cobranças dele e dos próprios atletas em campo.

- Qual a importância dessa vitória?

“Voltamos à liderança e isso nos dá talvez a vantagem, claro que ainda temos que jogar contra o Parnahyba, mas se não tivesse ganhado esse jogo de nada iria adiantar para a gente com o objetivo de permanecer em primeiro”.

- Troca de peças?

“Nós estamos no dia a dia deles. O desgaste do próprio dos Santos que praticamente jogou todos os jogos então optamos por poupar (jogou Wagner). Eu acredito que quando você tem um elenco bom ajuda bastante nesse processo”.

- Atuação de Manoel e a não comemoração?

“O fato dele não comemorar os gols eu já não sei. Mas eu conversei bastante com ele, pois o primeiro tempo dele não foi bom, não só o dele como o dos outros e acertamos isso no vestiário e consegui fazer com que eles voltassem com outra maneira de jogar acho que o mais importante de tudo isso foi fazer um segundo tempo diferente do primeiro e como a função dele é fazer gols eu acho que ele conseguiu depois fazer essa função”.

- Vaias ao atacante Joelson?

“Eu tenho trabalhado muito com o Joelson, as vezes poupa-lo para cuidar um pouco também da parte física para voltar a ser o Joelson que a gente conhece, pois o atleta tem fases e eu tenho certeza que ele vai passar por essa fase e dar a volta por cima e nos ajudar muito ainda”.

- Poupar atletas nos próximos jogos?

“Nós vamos conversar com a diretoria porque o jogo do Náutico não tem importância mais na competição e aí vamos chegar um acordo para ver se pode poupar ou não e depois disso definir como vou montar a equipe. O jogo contra o Parnahyba nós temos consciência que o campeonato ainda não acabou que estamos classificados, mas não conseguimos nosso objetivo que é terminar em primeiro”.

Pâmella Maranhão