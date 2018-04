Kobayashi fala em Altos com ‘espirito de campeão’ para reverter placar

O Altos precisa vencer, e vencer bem o 4 de Julho no próximo sábado (7) para seguir sonhando com o bicampeonato Piauiense e por consequência a vaga na final desse ano. Na quarta-feira (4) o time saiu de campo com uma derrota por 3x1 e resultado obriga o Jacaré a vencer o time de Piripiri por dois gols de diferença, ou estará fora da competição. De acordo com o técnico Paulinho Kobayashi o Altos tem condições de reverter o placar, mas para isso será preciso maior determinação.

“Nesse jogo talvez tinha alguns detalhes que precisam ser ressaltados, o espirito de semifinal, a disposição, igualar com o adversário. O campo poderia nos atrapalhar um pouco principalmente na parte técnica, mas na vontade não poderia ser abaixo daquilo que uma semifinal proporciona principalmente o Campeonato Piauiense que é um campeonato difícil”, frisou Kobayashi.

Paulinho Kobayashi (FOTO: Elias Fontenele)

O time tem apenas 48h até a grande decisão. O Altos já tinha o favoritismo por ser o atual campeão Piauiense e também pela campanha na primeira fase da competição que encerrou como líder com 23 pontos. Agora, a pressão aumenta em cima do Jacaré e todos os atletas estão cientes disso.

O volante Marconi, autor do único gol do Altos na partida em Piripiri fala sobre esse momento que o time vive. “Nossa equipe está acostumada a enfrentar grandes jogos, tanto é que na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil também porque era um único jogo e vai ser exatamente igual no Piauiense, nos perdemos nossa vantagem e vamos precisar correr atrás no jogo de dois gols de diferença”, frisa Marconi.

O gramado da Arena Ytacoatiara também foi citado como vilão e segundo o goleiro Gideão prejudicou bastante o time. “O campo realmente estava sem condições de se jogar futebol. Eu não sei quem foi que permitiu aquele jogo, mas quem permitiu foi muito irresponsável”, declarou o Camisa 1.

O segundo jogo pela semifinal do Piauiense entre Altos e 4 de Julho acontece neste sábado (7), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

Pâmella Maranhão