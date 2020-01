1ª lista 2020: Júlia Beatriz é convocada para Seleção Brasileira Sub20

Saiu nesta quinta-feira (9) a primeira lista de convocadas da Seleção Brasileira Sub20, e a piauiense Júlia Beatriz está entre os nomes do treinador Jonas Urias. As 23 convocadas se apresentam para treinamentos entre os dias 23 de janeiro e 6 de fevereiro na Granja Comary (RJ). A Seleção Sub20 se prepara para disputar a Liga Conmenbol Sul-Americana Sub19, que acontece entre os dias 7 e 9 de fevereiro, na Venezuela.

Júlia Beatriz foi convocada para Seleção Sub20 (FOTO: Elias Fontenele)

Em 2019, Júlia Beatriz chegou a defender a camisa da seleção Sub20, mas acabou sendo cortada após alguns treinos por conta de uma lesão na posterior da coxa, lesão adquirida ao longo da disputa do Campeonato Amazonense, no Iranduba, time que a piauiense tem vínculos contratuais.

Na temporada 2020, a meia-atacante provavelmente não deve renovar seu contrato com o time do Amazonas e estuda propostas fora do país, inclusive da Liga Americana, mas estar na seleção canarinho é uma das prioridades da jogadora que buscar firmar sua vaga esse ano.

O triangular na Venezuela serve de preparação para a disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. Em março, o Brasil disputará a nona edição do torneio entre os dias 4 a 22, na Argentina. Os finalistas se classificam para disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20 Panamá e Costa Rica 2020

Pâmella Maranhão - Jornal ODIA