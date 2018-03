Judoca Sarah Menezes é atleta do Flamengo-RJ

Na tarde de hoje (2) o Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, encerrou as muitas especulações e confirmou a contratação da piauiense Sarah Menezes como reforço do clube nos tatames. A campeã olímpica em Londres -12 já está no Rio de Janeiro junto com sua família e agora irá representar o clube carioca nas competições nacionais e internacionais.

Sarah Menezes é atleta do Flamengo-RJ (FOTO: Flamengo)

Ao site do Flamengo a judoca falou sobre a felicidade em fazer parte da equipe. "Estou muito feliz em fazer parte da Nação Rubro-Negra. Minha família inteira torce para o Flamengo. Lá em Teresina, a gente se reúne em casa para ver os jogos, todo mundo de camisa, com bandeiras. Família fanática. E agora eu estou muito feliz de ajudar o clube como atleta. E já convoco a Nação para torcer pela gente também no tatame", contou Sarah.

Na equipe a piauiense vai trabalhar com Rosicleia Santos, técnica que conhece e já trabalha com a Sarah há muitos anos na Seleção Brasileira de Judô.





O fato de estar no clube carioca pode abrir portas para a atleta conseguir mais patrocínios, além de ter mais material humano e estrutura nos seus treinamentos nesse ciclo rumo a Tóquio 2020. O ano de 2018 é importância para judoca piauienses, que busca subir colocações no ranking internacional de judô em sua categoria, pois passou quase um ano na categoria meio-leve (-52kg) e somente no começo do ano voltou para a categoria ligeiro (-48kg).

A apresentação oficial de Sarah Menezes será neste sábado (3) durante a partida entre Flamengo e Minas T.C., pelo NBB, na Arena Carioca 1, às 20h, no Rio de Janeiro.

Pâmella Maranhão