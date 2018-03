Judoca Sarah Menezes deve assinar com Flamengo-RJ

A piauiense Sarah Menezes está muito próximo de assinar contrato com o clube do Flamengo, do Rio de Janeiro e assim começar a integrar a equipe profissional de judô, que tem como técnica Josicleia Santos, que já trabalha com Sarah na Seleção Brasileira de Judô há anos.

Procurada pela equipe de reportagem do Jornal O Dia, Sarah Menezes, não quis se pronunciar sobre a transferência. Já o Flamengo, através de sua assessoria de imprensa afirma que não irá se pronunciar oficialmente até a piauiense assinar o contrato.

Sarah Menezes deve se transferir para o Flamengo do Rio (FOTO: Victor Lima/CBJ)

Sarah Menezes retornou a categoria ligeiro (-48kg) representando a Seleção Brasileira esse ano, depois de quase um ano competindo pela categoria meio-leve (-52kg). Com a transferência para o clube carioca confirmada a atleta encerra a ponte área Teresina Rio de Janeiro nesse ciclo rumo a Tóquio 2020.

Os motivos da escolha ainda serão revelados pela atleta. Mas desde quando optou por se manter no estado Sarah sempre reforçava a dificuldade de material humano para realizar seus treinamentos, principalmente agora que retornou para a categoria até 48kg. Estar no Flamengo não é uma novidade por completo para a judoca, pois no ano passado Sarah chegou a passar algumas semanas treinando no dojô da equipe.

Nos dias 10 e 11 de fevereiro Sarah Menezes disputou o Grand Slam de Paris em que acabou sendo eliminada na segunda luta, após perder para uma atleta da Ucrânia, de 17 anos. A piauiense luta para voltar a estar entre as cabeças de chave em sua categoria e para isso precisa somar pontos nas competições internacionais e assim ganhar posições no ranking da Federação Internacional (IJF).

Pâmella Maranhão