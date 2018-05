Judoca Emerson Silva é convoca para novo estágio com a Seleção Brasileira

Emerson Silva vai para estágio na Austria (FOTO: Jailson Soares)

O judoca Emerson Silva (-55kg) não para de colher frutos dos seus esforços no tatame. Depois da excelente participação no Campeonato Brasileiro Regional I, que aconteceu no ultimo fim de semana em Manaus, o atleta recebeu a confirmação na noite de ontem (2) que vai participar novamente de um estágio junto a Seleção Brasileira Junior de judô. Emerson foi convocado para o estágio, que acontece entre os dias 31 de maio e 6 de junho, em Leibniz, na Áustria.

“Meu coração está a mil. Fui convocado novamente para o estagio com a seleção e agora o objetivo não é o bronze e sim retornar com uma medalha de ouro e seguir trilhando esse caminho dentro da seleção e estar no mundial no final do ano”, disse Emerson.

O piauiense participou recentemente de um estágio internacional com a CBJ, em Bremen, na Alemanha e voltou com uma medalha de bronze, foi o único atleta do país a medalhar na competição. Agora, terá uma nova oportunidade de treinar em altíssimo nível e dessa vez com todos os custos pagos pela Confederação Brasileira de Judô.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia