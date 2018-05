Joelson fala em final diferente no reencontro com Moto Club: “ Vencer”

Joelson fala na necessidade de voltar a vencer (FOTO: Jailson Soares)

O Altos saiu de campo no último domingo (6) com uma derrota diante o Moto Club – MA e de quebra viu o seu principal adversário na chave se isolar na liderança. O Papão tem 100% de aproveitamento na Série D, com três vitorias, em três jogos, totalizando nove pontos. O Jacaré é o vice-líder, com quatro pontos somados. O próximo confronto é novamente contra o Moto Club e dessa vez em casa, no domingo (13), às 16h, no Felipão, e eles esperam um final diferente.

“A gente teve pouca chance de finalizar e criamos pouco no jogo. Temos que trabalhar mais para poder vencer em nosso campo, sabemos que é um adversário difícil, mas temos condições de vencer na nossa casa”, afirmou o atacante.

O técnico Kobayashi segue optando pelo uso de três atacantes, mas na partida contra o Moto tirou Bruno Henrique ainda no primeiro e optou pela entrada do também atacante, mas de velocidade, Klenisson, que depois pediu para sair do jogo sentindo dores na posterior da coxa.

O único gol da partida saiu dos pés de Vitor Salvador, que aproveitou um erro na recomposição do Altos para marcar. No decorrer da partida as chances do Jacaré foram poucas e o time continua sentindo a falta de criação do meio campo, que atualmente tem apenas Roger Gaúcho cumprindo a função. Joelson fala em diminuir erros para conseguir voltar a vencer na competição.

“A gente fica triste pelo jogo, né? a gente sabe que o erro foi nosso, mas ainda temos um confronto contra eles no nosso campo e a gente tem que vencer para somar pontos e encostar novamente neles. Sabíamos que não poderíamos errar, erramos e acabamos pagando pelo nosso erro”, disse Joelson.

O jogo entre Altos e Moto Club -MA acontece no domingo (13), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. A partida é valida pela 4ª rodada do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão- Jornal O Dia