Joelson fala em Altos inteligente diante Moto Club; “Buscar não errar”

Altos treinou no CT do Sampaio Corrêa (FOTO: Luís Junior)

A equipe do Altos realizou na tarde de hoje (5) o último treino antes do confronto diante o Moto Club (MA), que acontece neste domingo (6), às 15h30min, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. O jogo é valida pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida marca um confronto direto pela liderança do Grupo A5 e o time piauiense tem a chance voltar com ela na bagagem, caso consiga somar os três pontos. O Moto é o líder do grupo com seis pontos, seguido pelo Altos com quatro.

Durante atividade no CT do Sampaio Corrêa o técnico Paulinho Kobayashi realizou um rachão para descontrair os atletas até mesmo da viagem, e ao final da atividade uma atenção especial a bola parada e cobranças de penaltis. O atacante Joelson fala sobre a importância da partida e que Altos precisa ser inteligente em campo. “Nossa equipe tem condições de sair daqui com a vitória e buscar nossa liderança, que é o objetivo, mas a gente tem que jogar com inteligência e procurar não errar como vinhamos errando, ter tranquilidade nas finalizações, mas nosso time está tem preparado”, disse Joelson.

Altos enfrenta Moto Club neste domingo (6) (FOTO: Luís Junior)

Paulinho Kobayashi fez algumas mudanças na formação titular na última partida, ainda diante o Assú (RN) em que o time saiu de campo com uma vitória por 1 a 0, e deve manter a mesma formação que tem como característica a ofensividade com três atacantes; Manoel, Joelson e Bruno Henrique.

Joelson destaca também as qualidades do adversário, que apesar de ter passado por uma semana turbulenta com crise na diretoria, salários atrasados e greve dos jogadores vem conseguindo corresponder dentro de campo. “O lado esquerdo deles que é muito rápido. Mas a gente tem que se preocupar com a equipe deles por um todo para conseguir fazer uma grande partida e vencer. Eu acho que quando você entra dentro de campo você procura vencer e por tudo que eles estão passando vão buscar isso”, frisou o atacante.

A partida entre Moto Club (MA) e Altos acontece neste domingo (6), às 15h30min, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. O arbitro da partida será Tiago Nascimento e terá como assistentes Bruno César e José Daniel, todos de Pernambuco.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia