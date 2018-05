Iluminação ruim do estádio Felipão vira alvo de criticas

Um dos poucos refletores que ligaram ao final da partida (FOTO: Assis Fernandes)

O Altos saiu de campo no ultimo domingo (29) com uma vitória por 1 a 0 em cima do Assú, do Rio Grande do Norte e os três pontos garantidos, mas ao final da partida o que chamou atenção e foi alvo de muitas criticas tanto do lado do adversário como dos jogadores da casa foi a iluminação do estádio Felipão, na cidade de Altos, que ficou a desejar.

O gol da vitória do Jacaré saiu aos 41 minutos do segundo em falha que segundo o técnico do Assú, Júlio Terceiro aconteceu devido à baixa luminosidade no gramado. “Tomamos um gol por falta de iluminação. É um absurdo o campeão piauiense ter uma iluminação dessa aqui, é uma pena. mas falando do jogo em si foi um jogo muito bom, equilibrado. Tomamos o gol em uma besteira, pois só tinha iluminação no lado do goleiro do mandante”, afirmou Júlio.

A partida entre Altos e Assú (RN) valida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D teve inicio às 16h, e com os acréscimos finais se estendeu ate pouco depois das seis da noite e ao final da partida somente seis refletores estavam acessos e todos eles voltados para parte central do gramado.

Os jogadores do Altos afirmam que também sentiram dificuldades de enxergar a bola na reta final da partida. “No finalzinho estava difícil de ver a bola com o refletor apagado, mas Gideão fez grandes defesas, mas esse é o espirito Série D”, disse o lateral Neílson.

O próximo confronto do Altos será contra Moto Club, do Maranhão, no domingo (6). O jogo é valido pela 3ª rodada do Brasileiro Série D. O jogo é confronto direto pela liderança do grupo. O Altos é o vice-líder com quatro pontos e o Moto é o líder com seis.





Pâmella Maranhão - Jornal O Dia