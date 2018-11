Goleiro Mondragon ex- Salgueiro é contrato pelo River

Goleiro Mondragon (FOTO: Ascom)

O experiente Mondragon irá vestir a camisa do River na temporada 2019. O jogador, 36 anos, foi confirmado pela diretoria Tricolor no inicio da tarde de hoje (20). O atleta é dono de uma longa passagem pela equipe do Salgueiro-PE, foram cinco temporadas, mas após o encerramento da Série D do Brasileiro esse ano o Camisa 1 estava emprestado ao Timbáuda na disputa do Campeonato Pernambucano A2.

Mondragon tem no currículo alguns bons momentos, com acessos e avanços significativos na Copa do Brasil. O goleiro foi contrato pelo Salgueiro, de Pernambuco, em 2013. No primeiro ano, o goleiro ajudou o time a chegar as oitavas de final da Copa do Brasil, com direito a uma partida épica contra o Vitória (BA), na Arena Fonte Nova e conquistar o acesso da Série D do Brasileiro par a Série C. Em 2015 e 2017, conquistou o vice-campeonato Pernambucano com o Carcará.

Com a chegada de Mondragon o setor fica completo no Poleiro do Galo, pois Flávio Henrique, 25 anos, revelado pelo Sport de Recife e com passagens pelo Cordino (MA) e Campinense (PB) está entre os contratos do Galo para 2019 e o jogador da categoria de base Vinicius Rodrigues, 19 anos, que disputa atualmente a Copa do Nordeste Sub-20 com o River fecha as contratações para a meta Tricolor.



O River tem previsão de se apresentar entre os dias 10 e 15 de dezembro. O além de disputar o Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro 2019.

ELENCO DO RIVER-PI EM 2019

Goleiros: Mondragon, Vinícius e Flávio Henrique

Lateral: Vitor Hugo e Carlos Henrique

Zagueiros: Cris, Audálio, Ismael e Wallysson

Volantes: Jackson, João Paulo, Juliano

Meias: Jonatas

Atacante: Cassiano e Eduardo

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia