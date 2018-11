Gerente Luciano Mancha recebe proposta do Remo-PA e se desliga do River

Luciano Mancha (FOTO: Ascom River)

Poucas semanas após a confirmação de contratação o Gerente de Futebol, Luciano Mancha se desliga do clube. O motivo foi uma proposta do Remo – PA, que atualmente disputa a Série B do Brasileiro. O presidente do Galo, Genivaldo Campelo, confirmou o desligamento. O gerente foi anunciado pelo River no dia 22 de outubro.

“Eles fizeram uma proposta muito acima do que pagamos a ele e ficou até complicado tentar negociar. No contrato dele (Luciano) estava escrito que a única possibilidade de liberação era caso recebesse uma proposta da Série A ou B e como aconteceu ele será liberado”, conta.

Luciano Mancha sai, mas deixa o elenco praticamente fechado para temporada 2019. De acordo com o presidente do River, Genivaldo, alguns últimos nomes serão fechados na madrugada dessa terça-feira (13) e na quarta-feira (14), Mancha já se apresenta ao novo clube.

"A noticia não era esperado, mas já tenho um novo nome indicado pelo próprio Luciano, mas vou aguardar alguns dias até anunciar. Agora, estou preocupada em conversar com os atletas que foram fechados ou estamos em negociação esses dias, pois o nome do Mancha pesava muito", acrescentou o presidente Genivaldo.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia