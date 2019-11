FUTSAL: Campo Largo fica no empate diante Itabaiana-SE na Copa Nordeste

A Copa Nordeste de Futsal teve inicio nesta segunda-feira (4). Todos os jogos estão acontecendo no ginásio Verdão, em Teresina. O Piauí tem três representantes: Campo Largo, JES e AABB. O primeiro piauiense a entrar em quadra foi o Campo Largo, que enfrentou o Itabaiana, de Sergipe e ficou no empate por 2 a 2. Antes disso, o jogo que abriu a competição foi entre Eusébio (CE) e Garapa (PE), os cearenses venceram o jogo por 3 a 1.



O Campo Largo sob comando do técnico Clemilton Miranda esteve à frente do placar duas vezes, mas deixou o adversário empatar. Quem abriu o marcador foi o experiente Kelson e o segundo gol foi de Fred, nome conhecido nacionalmente pelos amantes das quadras com passagens até mesmo por Seleção Brasileira e que reforça o time piauiense apenas nessa competição.

Nesta terça-feira (5) o Campo Largo volta à quadra para enfrentar uma das equipes mais fortes da competição, que é o Eusébio, do Ceará. A partida será às 10h30 da manhã. A Copa Nordeste de Futsal tem 12 equipes brigando por titulo e tem o ginásio Verdão como casa, e todos os jogos tem entrada gratuita. A competição encerra no sábado (9).

Pâmella Maranhão - Jornal ODia