Freitas acredita em poder de reação Colorada; “Precisamos voltar a vencer”

4 de Julho saiu de campo com uma derrota por 2 a 0 (FOTO: Jailson Soares)

O 4 de Julho saiu de campo com uma derrota por 2 a 0 para o Cordino -MA, no último domingo (6), em jogo que aconteceu no Albertão, valido pela 3ª rodada do Brasileiro Série D. As duas equipes irão se enfrentar novamente no próximo domingo (13) já pela fase de volta e segundo o atacante Raphael Freitas a intenção conquistar pontos na casa deles.

“Foi algo que a gente conversou bastante depois do jogo que o Cordino veio aqui e conseguiu vencer a nossa equipe e nos temos todas as condições de fazer um bom jogo no Maranhão e vencer a equipe deles. Se o 4 de Julho almeja classificação nós precisamos voltar a vencer imediatamente”, frisa o atacante.

O atacante ainda acrescenta que o 4 de Julho fez uma boa partida, mas sofreu com a falta de capricho no último passe.

“Acho que a gente fez um bom jogo no inicio do primeiro tempo, estávamos controlando o jogo, mas faltou atenção e infelizmente não conseguimos encaixar o ultimo passe para que a gente concluísse as oportunidades de gols e no segundo tempo cometemos falhas que a gente não comete e fomos penalizados, infelizmente a bola pune”, explica Raphael Freitas.

A reapresentação do Colorado será nesta terça-feira (8), em Piripiri. O time de Jorge Pinheiro volta a campo no próximo domingo (13) quando enfrenta o Cordino, do Maranhão, fora de casa, em Barra do Corda.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia