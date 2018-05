Fora de casa, Altos perde para Moto Club pela Série D

Altos perdeu para Moto Club (FOTO: Luís Júnior)

Na tarde de ontem (6) o Altos conheceu a primeira derrota dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Paulinho Kobayashi perdeu para o Moto Club por 1 a 0, com gol de Vitor Salvador para o Papão. A partida foi acalorada, com muitas faltas e os dois times sentiram também o gramado bastante pesado devido a chuva. Com o resultado, o Moto Club é líder isolado do grupo A5 com nove pontos e 100% de aproveitamento. O Altos segue em quatro pontos e uma campanha com; uma vitória, um empate e uma derrota. As duas equipes medem forças novamente no próximo domingo (13), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

O Moto Club começou a partida com melhores chances de abrir o placar e aos oito minutos, chute na entrada da pequena área e Leone salva o Altos. Em contra-ataque, Roger Gaúcho lança a bola para Bruno Henrique, mas o goleiro Rodrigo Ramos é mais rápido e sai do gol para isolar a jogada. Aos 10, nova chance do Altos com Bruno, mas o atacante se atrapalha todo na pequena área e o chute sai todo errado.

O Moto tenta chegar ao gol com a bola parada e aos 15, Romário bate falta, mas Gideão defende sem dificuldades. Aos 20 minutos, Romário faz cruzamento na medida, mas nenhum dos atacantes do Papão chegam na pequena área para completar. Aos 36, o técnico do Altos, Kobayashi, decide mexer na equipe e promove a entrada de Klenisson para saída de Bruno Henrique.

Inicio de segundo tempo, mas mudanças no Altos, dessa vez por lesão o time perde o goleiro Gideão, com dores na virilha, que dar lugar a Jailson. O Jacaré tem algumas chances, mas peca nas finalizações. Com 21 minutos, uma briga generalizada faz com que a partida fique parada por alguns minutos e depois de muita discussão Manoel pelo lado do Altos e Márcio Diogo, do Moto Club, recebem cartão amarelo. O Altos ainda perde Klenisson, que tinha entrado no primeiro tempo, com dores na posterior da coxa e Everton entra.

O gol do Moto saiu aos 37 minutos, dos pés de Vitor Salvador, que acertou um chute forte no fundo do gol de Jaílson dando a vitória ao time maranhense. A campanha da equipe do Moto chama atenção pelas dificuldades que o time vive fora de campo, com quatro meses de salários atrasados, mas na Série D o time tem três vitórias, em três jogos. Altos e Moto se enfrentam novamente no domingo (13), às 16h, no Felipão, em Altos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia