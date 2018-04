Fora de casa, Altos fica no empate diante Sparta-TO

Sparta-TO e Altoa ficaram no empate em 1x1 (FOTO: Diego Silva)

O Altos ficou no empate por 1 a 1 diante o Sparta (TO) em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D, que aconteceu no estádio Mirandão, em Araguaína (TO). Quem marcou primeiro foram os donos da casa, logo aos dois minutos com Jean. O Altos chegou ao empate com o atacante Joelson minutos depois. O resultado deu aos clubes um ponto na tabela em rodada de estreia do Campeonato Brasileiro Série D. O Altos está no Grupo A5 da competição ao lado de Sparta (TO), Moto Club (MA) e Assú (RN). O próximo compromisso do Jacaré será contra o Assú no próximo domingo (29), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

Um começo de jogo emocionante. Aos dois minutos o Sparta abriu a contagem com Jean. O empate do Altos saiu aos seis minutos, após cruzamento de Manoel na cabeça de Joelson, que empurrou para o fundo da rede do Sparta. Depois disso, o jogo ficou morno. As duas equipes se respeitando demais e se estudando muito em campo. A equipe do Sparta tinha maior posse de bola, mas não tinha poder ofensivo para aproveitar essa vantagem. O Altos tentava chegar ao segundo gol com Manoel e Joelson, além das boas oportunidades de bola parada com o volante Dos Santos.

Início de segundo tempo o técnico do Altos, Paulinho Kobayashi começa a mexer e coloca Douglas e Américo em campo para saída de Alex Mineiro e Roger Gaúcho. Aos 17, Américo quase marca em chute despretensioso que passa perto do gol. Com 26 minutos, foi a vez de Manoel tentar, ele toca para Joelson, mas a bola para nas mãos do goleiro Gustavo. Os donos da casa tentam com Moacri, mas Gideão aparece bem fazendo boas defesas

Aos 30, mas chance de Manoel em chute cruzado, mas a bola vai para fora. Fim de jogo, 1 a 1, no estádio Mirandão, em Araguaína, no Tocantins e os jogadores do Jacaré enfrentam mais 16h de viagem até retornar a Teresina. O próximo compromisso pela Série D será contra o Assú no domingo (29), às 16h, no Felipão, em Altos.

4 de Julho vence Interporto em estreia na Série D

4 de Julho estreou com vitoria. O time de Jorge Pinheiro venceu o Interporto (TO) por 1 a 0, com gol de Ted Love (de penalti). A partida aconteceu na Arena Ytacoatiara, em Piripiri e os poucos torcedores presentes puderam acompanhar a estreia com vitoria do Colorado. O time agora se prepara para enfrentar o Ferroviário no próximo sábado (28), às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Inicio de jogo em Piripiri e as duas equipes têm poucas chances de abrir o marcador. O Interporto começa tendo maior posse de bola e logo aos 23 minutos da primeira etapa o Colorado perde seu artilheiro na temporada, o atacante Raphael Freitas, machucado, dando lugar a Kleytinho. Com 31 minutos, Diguinho e Paulinho Mossoró trocam passes e tentam enfiar a bola no atacante Fabinho, mas o passe sai longo demais. Depois disso, o 4 de Julho segue insistindo em chegar ao gol com Ted Love, mas ele é parado pela zaga do time tocantinense,

Aos 39, pênalti a favor do Colorado em cima de Edinaldo. Ted Love vai para a bola e não desperdiça a chance, abrindo a contagem em Piripiri. Atrás no placar, o Interporto fica mais agressivo e chega algumas vezes com Marcos Paullo e Antônio Flávio, mas o goleiro Fábio Lima faz boas defesas.

Inicio de segundo tempo sem mudanças dos dois lados, e logo aos cinco minutos o 4 de Julho tem um gol anulado, que seria de Kleytinho. Aos 20 minutos, muita chuva em Piripiri piorando a situação do gramado, com lama e bastante pesado. A melhor chance de empate do Interporto surgiu aos 46 minutos após cruzamento na pequena área, mas não tinha ninguém do time tocantinense para empurrar para dentro. Fim de jogo, vitória para o Colorado por 1 a 0 e o time começa sua caminha na Série D somando tres pontos. No outro confronto do grupo, o Cordino (MA) ficou no empate por 1 a 1 com o Ferroviário (CE).

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia