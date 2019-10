Folha reduzida, anúncios e elenco renovado: O Altos da temporada 2020

As equipes que irão disputar a elite do futebol piauiense começaram a se movimentar. O Altos anunciou os primeiros nomes, começando pelo técnico Fernando Tonet e sua comissão formada por mais quatro profissionais. Tonet acumula passagens por outros clubes do estado como Piauí Esporte Clube e Parnahyba. Entre os atletas os primeiros anúncios foram com nomes bem conhecidos, como o goleiro Rodrigo Ramos, ex-MAC e o meia Roger Gaúcho, ex- América (RN), mas que chega para sua segunda passagem na equipe, pois integrou o elenco de 2018.

Roger Gaúcho (FOTO: Luís Junior)

O Jacaré se prepara para disputar a Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e Campeonato Piauiense, competição que é o atual vice-campeão. A grande mudança do Altos 2020 passa diretamente pelo fato de não manter uma ‘espinha dorsal’ diferente dos últimos anos, pois nomes como Manoel, Leone e Dos Santos depois de três e alguns até quatro anos não farão parte do plantel.

Roger Gaúcho, de 33 anos, é um nome conhecido do torcedor Altoense e tem um currículo com passagens por grandes equipes como Santos, Internacional e nos últimos anos rodou por clubes do Nordeste: Ceará, Treze (PB), CRB (AL) e Botafogo (PB) e até mesmo o Altos. O Camisa 1, Rodrigo Ramos, de 40 anos, é muito conhecido pela carreira consolidada no futebol Maranhense, só no Sampaio Correa foram sete temporadas.

Fernando Tonet, terá Cristiano Bassoli como auxiliar-técnico e o último trabalho foi no futebol Potiguar onde esteve à frente do Santa Cruz de Natal e terminou a competição em terceiro lugar.

A decisão passa pela necessidade de renovação, mas principalmente pela parte financeira, desde quando começou a disputar a elite do Piauiense o ano de 2020 tem tudo para ser com menores recursos ao time do interior. A maior prova é folha salarial que chegou aos R$ 200 mil reais e deve ser reduzida a metade no próximo ano. Isso porque a diretoria do Jacaré não contará com as cotas de participação da Copa do Nordeste 2020, a mais generosa quando o assunto é a parte financeira dos times piauienses.

Entre os nomes conhecidos do torcedor Alviverde restaram três jogadores: o volante Netinho, o meia Rafael Piauí e o atacante Klenisson. Alguns jogadores devem ser repatriados, caso do volante Alberto, 31 anos, que vestiu a camisa do 4 de Julho em 2018. O jogador acumula passagens também pelo Treze (PB) e recentemente no Operário (MS).

Sem seus ‘medalhões’ o Altos da temporada 2020 deve ser montado diretamente por indicações do treinador Fernando Tonet, que estava no futebol do Rio Grande do Norte nos últimos anos e também próprio presidente do clube, Warton Lacerda.

A equipe ainda aguarda as definições de inicio do Campeonato Piauiense para bater o martelo sobre a data de apresentação do elenco, que por enquanto está prevista para o dia 27 de dezembro, no estádio Felipão, na cidade Altos. Uma reunião na sede da FFP acontece nesta terça-feira (29) e definirá isso. A competição em 2020 volta a ter oito equipes brigando por título e rebaixamento.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia