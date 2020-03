FFP volta atrás e decide paralisar o Campeonato Piauiense

As conversas e reuniões foram intensas ao longo dessa terça-feira, 17, e após muitas recomendações e seguindo o exemplo das outras praças a Federação de Futebol do Piauí-FFP definiu pela suspensão do Campeonato Piauiense por tempo indeterminado. Ainda na segunda-feira, 16, foi definido jogos com portões fechados, mas o órgão decidiu mudar a decisão e optar pela paralisação total.

Portaria FFP

"Está suspenso, por tempo indeterminado", disse Robert Brown.

Robert Brown presidente FFP [FOTO: Arquivo ODIA]

Na terça-feira, 17, aconteceu a reapresentação do elenco do River após viagem para Salvador pela Copa do Nordeste e o atacante Eduardo conversou com a imprensa como porta-voz do elenco e deixou bem claro a preocupação de todos com à sequencia da competição. ‘Estamos indo na contramão de todo o mundo. Nós chegamos de viagem agora, contato com muita gente e não sabemos se não tem ninguém infectado. Estamos colocando nossos familiares em risco, vocês em risco. Eu acho que tem que parar’, disse o capitão do time.

Os estaduais de toda a região Nordeste, no caso, os outros oito estados foram suspensos por tempo indeterminado.

Com a decisão, o jogo entre River e Parnahyba que aconteceria nesta quarta-feira,18, às 20h, no Lindolfo Monteiro está suspensa. Apesar da delegação do Parnahyba, ter pego estrada e já está na capital. Entre os presidentes dos clubes a definição se irão dar sequencia as atividades mesmo sem previsão de jogos ou liberar o elenco devem ser oficializadas até o final dessa semana.

Dentro do estado do Piauí ainda não há casos confirmados de coronavirus, mas pelo menos 37 pessoas são monitoras pela Fundação Municipal de Saúde. Em âmbito local, o prefeito Firmino Filho (PSDB) reuniu a imprensa, em coletiva, nesta terça-feira (17) para anunciar medidas de prevenção diante da expansão do vírus Covid- 19 no país. Firmino anunciou a suspensão de todos eventos públicos e privados que possam aglomerar mais 50 pessoas em espaço fechado e 100 pessoas em locais abertos.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia