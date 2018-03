Federação Piauiense de Motociclismo vai premiar melhores pilotos

A diretoria da Federação de Motociclismo do Piauí – FMP realizará a cerimônia de premiação dos melhores pilotos que disputaram as quatro modalidades em 2017. O evento acontece hoje (26), com início às 19h, no restaurante Chopp Time (Av. Lindolfo Monteiro, 2200, Teresina). Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria que venceram o Campeonato Piauiense de Motocross, o Enduro de Regularidade, Enduro Fim e o Piauiense de Hard Enduro. Serão premiados ainda os destaques das etapas piauienses do Campeonato Brasil Nordeste, evento oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo e ainda o campeão de cada categoria da Copa TTC de Enduro (Teresina Trail Club).

O presidente da FMP, Carlos Augusto Rodrigues, o Guto, informou que a Federação faz história com a festa de premiação dos campeões de 2017, uma vez que tradicionalmente o campeonato que acontecia até 2016 era somente na modalidade regularidade. O Piauí já contava com provas de Enduro Fim e de Motocross, mas não eram homologadas. “Essas três modalidades inseridas como campeonatos oficiais trouxeram mais de 100 novos pilotos filiados à entidade e conseguimos interiorizar mais o esporte, levando etapas para regiões de Norte a Sul do Piauí. Com isso, tivemos filiações de municípios como Canto do Buriti, Paulistana, Floriano, Parnaíba, Picos, Esperantina Luzilândia, Altos, José de Freitas, União, além de novas filiações de pilotos de Teresina. Tivemos também pilotos do Maranhão e Ceará que se filiaram aqui para competir, por exemplo, no motocross e no Hard Enduro”, destacou Guto Rodrigues.

O tradicional Piauiense de Enduro de Regularidade contou com seis etapas em 2017, sendo duas delas especiais com dois dias de competição, entre elas o inédito Enduro da Capivara, que aconteceu entre Teresina e Floriano, e Floriano a São Raimundo Nonato, e o Enduro do Mel, em Picos, que pela segunda vez consecutiva foi realizado e teve suas etapas válidas pelo Campeonato Brasil Nordeste de Enduro de Regularidade. O Campeonato da CBM teve etapas também na Bahia e teria no Ceará, mas foram canceladas. Para essa temporada, essa modalidade contará novamente com seis etapas, que breve serão divulgadas.

Guto Rodrigues citou o sucesso do Piauiense de Hard Enduro, bastante participativo e com um campeonato em três etapas, entre elas o Hard Enduro Vale do Gavião, organizado pela Equipe Terra & Motos, o Hard Enduro do Pau D´Arco, em Pau D´Arco, organizado pela Equipe RR Cross e a 3ª etapa foi o Hard Enduro MMA, realizada em Altos, município ao Norte de Teresina, organizada também pela RR Cross. O Enduro Fim teve um campeonato com três etapas também: Circuito Enduro Fim Fazenda Linhares, organizado pela coordenação de Enduro da FMP, sob a responsabilidade de Gentyl Linhares, o Enduro Fim Fazenda Boi não Berra, na zona rural de Teresina, organizada pela X-Brasil e a 3ª etapa Enduro Fim Vale do Gavião, organizada pela coordenação da modalidade da FMP. O Piauiense de Motocross foi organizado pela coordenação de enduro da modalidade, com duas etapas: o Circuito Motocross da Fazenda Linharese o circuito de Parnaíba, no CT Matheus Portela, na Lagoa do Portinho. Uma das novidades que podem ser adiantadas é que nesse ano serão quatro etapas do Piauiense de Motocross.

PortalOdia