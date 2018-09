Ex- Altos, Leone e Tote reforçam clubes na 2ª divisão do Maranhão

Elenco Juventude (FOTO: Reprodução)

A segunda divisão do Campeonato Maranhense de futebol tem inicio no dia 26 de setembro, com nove equipes brigando por título e acesso. E algumas caras conhecidas dos gramados no Piauí, agora, reforçam times maranhenses. O lateral direito Tote e o zagueiro Loene, ex- Altos, irão vestir a camisa do Juventude e Chapadinha, respectivamente.

O lateral direito Tote, é um nome bastante conhecido no estado vizinho, pois teve temporadas consistentes no Sampaio Correa e também no Moto Club. Esse ano o atleta vestiu a camisa do Altos durante a disputa da Série D do Brasileiro. O zagueiro Leone, vestiu a camisa do Altos por quatro anos, desde a disputa do Piauiense 2ª divisão em 2015 até o início da temporada 2018 e agora tenta um novo acesso na carreira com o Chapadinha.

Leone vai disputar 2ª divisão no Maranhão (FOTO: Jailson Soares)

Após a recuperação da lesão no ombro, Leone se mostra empolgado com o novo desafio na carreira e deixa em aberto o possível retorno ao Altos. “Graças a Deus estou praticamente 100% da lesão e agora é tentar ajudar meu novo clube.O presidente (Warton) disse que quer contar comigo no ano que vem, mas ainda não existe nada certo, apenas conversas”, conta Leone.

A competição promete ter um bom nível, pois atletas que vestiram camisas de clubes da região na disputa da Série D do Brasileiro 2018 estão reforçando os clubes. Atletas que estavam no Ferroviário (CE), Imperatriz (MA) que inclusive subiu para Série C e o próprio Altos.

O Campeonato Maranhense 2ª divisão terá Chapadinha, Boa Vontade, Timon Esporte Clube, Juventude, Sabiá, Pinheiro, Balsas, Babaçu e Expressinho na briga pelo acesso até a divisão principal do Estadual. Apenas o campeão da competição sobe de divisão.

