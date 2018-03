Erinaldo Junior: Da quase desistência do futebol a promessa do Estadual

Erinaldo Junior é um dos artilheiros do Piauiense (FOTO: Jailson Soares)

Erinaldo Júnior, de 21 anos, vem sendo uma das gratas surpresas do Campeonato Piauiense 2018. O jogador tem nove gols marcados em nove jogos, uma média de um gol por partida e a intenção é melhorar ainda mais esses números. Mas quem vê Erinaldo hoje, feliz em estar em campo e defendendo o Piauí Esporte Clube não conhece a história do atacante, que em 2017 chegou a pensar em desistir do futebol.

O atacante é piauiense, mas o começo de carreira foi longe da terra natal. No currículo, ele acumula passagens nas categorias de base do Vasco da Gama, Uniclinic, do Ceará, Portuguesa, de São Paulo e somente em 2018 teve a oportunidade de defender um time profissional no Piauí.

“Comecei na escola do Fluminense (do Piauí) com o professor Ronaib, daí segui para os outros clubes. Passei por um processo judicial na Portuguesa e passei um ano sem jogar futebol e é por isso que eu falo que estou tento uma nova oportunidade agora e estou bastante feliz”, afirmou Erinaldo.

Aníbal Lemos não poupa elogios ao atleta (FOTO: Jailson Soares)

No Piauí, o jogador é comandado por Aníbal Lemos e o técnico afirma que a primeira impressão do garoto não foi das melhores, mas hoje ele é referencia no grupo. “Eu convivi com ele em novembro na Seleção Piauiense e ele se mostrou uma pessoa meio arrogante e naquela oportunidade ele não pôde defender a seleção por ter vinculo com a Portuguesa, mas logo em seguida veio trabalhar comigo no Piauí e eu pude perceber que não era nada daquilo que eu imaginava. Um menino muito simples, educado e focado em seus objetivos”, frisou Aníbal.

A intenção de Erinaldo é manter essa média de um gol por partida, e detalhe, tudo com bola rolando. Isso porque o atacante não bate pênaltis em sua equipe. Mas de gol Erinaldo entende desde pequeno. Aos 11 anos, o atacante chegou a ser artilheiro do Campeonato Piauiense de futsal, antes mesmo de começa a carreira nos gramados

“Pretendo e preciso dar sequência nessa carreira. Comecei muito cedo, é um sonho que tinha se apagado devido a tudo que aconteceu e agora o sonho está maior que nunca e é isso que eu quero, é o que sempre quis e vou em busca de realizar esse sonho”, disse Erinaldo Júnior.

Neste domingo (1º) Erinaldo Júnior entra em campo mais uma vez para defender o Enxuga-Rato e seguir na briga pela artilharia do Estadual. O Piauí enfrenta o River, no domingo (1ª), às 16h, no Albertão. Atualmente, o atacante é o vice artilheiro com nove gols, atrás somente de Manoel, do Altos, que tem 11 gols. Como o Piauí já está classificado para as semifinais do Piauiense o jogador vai ter ao total mais três jogos para tentar balançar as redes e melhorar seus números. Mais dois jogos completam a decima rodada; Parnahyba x Altos, em Parnaíba e o 4 de Julho recebe o Flamengo, em Piripiri. Todos os jogos acontecem às 16h.

Pâmella Maranhão