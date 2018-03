Equipe piauiense fatura 28 medalhas no nacional de badminton e garante titulo

Piauí foi campeão do Nacional de Badminton (FOTO: CBBD)

O Piauí mais uma vez mostrou porque é uma potencia no badminton nacional e internacional. O estado teve 38 atletas em quadra disputando a 1ª etapa do Campeonato Nacional de badminton, que aconteceu no ultimo fim de semana, em Toledo, no Paraná. O destaque ficou por conta da equipe da Joca Claudino, que conquistou todas as medalhas do Piauí na competição; 17 ouros e nove bronzes.

Entre os principais nomes está o experiente Francielton Farias, que subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes. Nas disputas das duplas mistas ao lado de Jaqueline Lima e ao lado do seu irmão Fabricio Farias. “Foi um começo de temporada incrível. Competi pela primeira vez ao lado do meu irmão (Fabricio) e conseguimos o ouro. Estamos com esse projeto de disputar muita coisa juntos, tanto nacionalmente como internacional e foi um excelente primeiro passo”, destacou Francielton.

Apesar dos bons resultados individuais, Francielton destaca também o bom começo de ano de seus companheiros de clube e lembra que os intercâmbios fora do país nitidamente fazem muita diferença dentro de quadra e cita uma nova safra do badminton.

“Fabricio, meu irmão e a própria Jaqueline passaram alguns meses na Indonésia fazendo intercambio. Além deles, todos nos precisamos sair de Teresina em algum momento durante esses últimos meses para intensificar o trabalho como um todo seja fisicamente, tático ou tecnicamente. No Nacional (em Toledo) todo mundo se sobressaiu e isso mostra a entrega o que eu acho que foi crucial na competição”, conta Francielton Farias.

Maior delegação da 1ª etapa do Nacional de badminton pertencia aos donos da casa, Paraná, com 102 atletas. O Piauí ficou em primeiro lugar geral com a equipe da Joca Claudino conquistando 28 medalhas sendo 17 ouros. O segundo lugar ficou com o Rio de Janeiro, a equipe Miratus conquistou 20 medalhas, mas somente sete ouros.

Pâmella Maranhão