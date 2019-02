Judoca Emerson Silva vence meeting de base para integrar seleção Sub-21

Emerson Silva é campeão da seletiva até 55kg (FOTO: Divulgação)

Emerson Silva (55kg) fez valer seu favoritismo e venceu o Meeting de Base Nacional da Seleção Brasileira de Judô na categoria superligeiro até 55kg, que aconteceu na manhã de hoje (2), em São Paulo. O atleta era o atual campeão na categoria (sub-18) e com o resultado se mantem, agora na seleção Sub-21. Mas junto com o titulo tão esperado, surgiu um porem. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou o cancelamento das categorias 44kg no feminino e 55kg no masculino, exatamente a do piauiense.

Com isso, a transição dos atletas dessas categorias estão sendo avaliadas pela Confederação para que eles não sejam prejudicados. A resposta oficial de como será a transição deve sair em breve, pois a partir de março tem inicio os estágios internacionais, o primeiro deles na Alemanha.

Emerson Silva segue na seleção de judo (FOTO: Divulgação)

A certeza é que o piauiense Emerson Silva terá que subir de categoria, começar a competir na até 60kg. A definição é se essa transição será imediata ou somente no segundo semestre, pois existe possibilidade de que Pan-Americano e Sul-Americano de judô mantenha disputa na categoria superligeiro(55kg), mas a certeza é que o Mundial da modalidade agora será a partir da categoria até 60kg e a chance do judoca piauiense ir para competição é quase nula, pois subindo de categoria ele perde praticamente todos os pontos conquistados na superligeiro, apenas 10% é acumulado.

Porem Emerson deve fazer essa transição de forma tranquila e dentro do tempo correto de adaptação. “Já sabíamos que isso poderia acontecer. A partir de agora vamos fortalecer ele, para ganhar massa muscular, massa magra e assim caso ele precise entrar em combate na categoria acima ele estar preparado”, disse o técnico David Vecky que acompanha Emerson.

Pâmella Maranhão - Jornal ODia